"Nu și-a pus problema că ar avea COVID-19"

Până acum cinci ani, dr. Marinela Feier a condus Secția de Medicină Internă a Spitalului Municipal Brad din județul Hunedoara. Deși acum era pensionară, doctoriței i s-a permis să lucreze în continuare până la 70 de ani pentru că are doctorat. Ultima dată a fost la spital la sfârșitul lunii martie. În primele zile ale lunii aprilie a început să se simtă rău. Avea simptome de răceală și s-a tratat acasă, relatează Hotnews.

"Nu și-a pus problema că ar avea COVID-19. Până atunci, în zona noastră nu fusese confirmat niciun caz. A crezut că este vorba despre o amigdalită, pentru că mai avusese astfel de episoade", a declarat pentru HotNews dr. Lucian Miron, directorul medical al Spitalului Municipal Brad.

Trei zile mai târziu, starea i s-a înrăutățit, avea insuficiență respiratorie, iar testul rapid pentru COVID-19 a ieșit pozitiv.

"Inițial, am vrut să o transferăm la spitalul din Hunedoara, fiind cel mai apropiat de noi. Am luat legătura și cu fiica sa, care este medic la Cluj, am transferat-o acolo. A fost internată la Terapie-Intensivă, iar de vinerea trecută starea i s-a agravat și a avut nevoie de suport respirator. Fiica dânsei mi-a spus că, practic, nu a mai avut plămâni. A rămas fără plămâni. Slăbiciunea a fost că doamna doctor avea și alte afecțiuni, respectiv diabet", a mai spus Lucian Miron.

Tot acolo a ajuns și soțul doctoriței Feier, care a fost testat după confirmarea bolii în cazul soției. "Abia după 2-3 zile a început să aibă simptome și el. Starea lui inițială a fost stabilă, ulterior s-a agravat, dar se pare că acum evoluția este favorabilă", mai spune dr. Lucian Miron.

O pacientă asimptomatică, posibilă sursă a bolii

Cel mai probabil, doctorița din Brad s-a contaminat după cea avut contact cu o pacientă internată pentru simptome digestive - dureri de stomac, dureri de bilă. Este vorba despre o femeie în vârstă, externată la sfârșitul lunii martie.

Pacienta doctoriței Feier a revenit la spital după aproximativ o săptămână de la externare, tot cu simptome digestive. Atunci i-a fost făcut testul rapid, pentru că între timp se confirmase boala COVID-19 în cazul doctoriței. Iar rezultatul a fost pozitiv. Ulterior, i-a fost făcut și testul PCR, care a confirmat infecția cu coronavirus, și a fost transferată la un alt spital. Se știe că nu intrase în contact cu nimeni întors din state cu focar de coronavirus sau cu persoane despre care să se fi bănuit măcar că ar putea avea virusul.

"Coronavirusul a atacat înainte de a ști noi că există"

"Din punctul meu de vedere, coronavirusul a venit înaintea definițiilor de caz. A atacat înainte de a ști noi că există. Avem suspiciunea că pacienta doamnei dr. Feier a fost bolnavă cu aproximativ 20 de zile înainte de a veni la noi în spital, că a avut această infecție cu mai mult timp înaintea doamnei doctor. Avea anticorpi de cronicizare, de peste trei săptămâni vechime a bolii. Din acest motiv, considerăm că ea este o posibilă sursă a bolii. Am verificat zilele trecute și am constatat că este în continuare pozitivă, fără să aibă simptome specifice", a mai arătat medicul.

Ancheta epidemiologică făcută de cei de la Brad a stabilit că niciun cadru medical care a intrat în contact cu doctorița nu a avut simptome de COVID-19. Trei asistente medicale au fost izolate, dar între timp s-a eliminat suspiciunea de boală și în cazul lor.

Marinela Feier este al treilea medic care moare în România din cauza COID-19, toți având peste 60 de ani.

Primul a murit în 23 aprilie - un medic de 62 de ani de la secția de medicină internă de la Spitalul Județean Constanța, care demisionase cu câteva zile înainte. Al doilea medic din România a murit din cauza COVID-19 în 27 aprilie. Este vorba despre o doctoriță de 68 de ani din Botoșani care intrase în contact cu o pacientă bolnavă.