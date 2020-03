Cum protejăm bătrânii de coronavirus, mai ales dacă locuim cu ei? Sfaturi utile de la dr. Virgil Musta

Dr. Musta, cunoscut după ce a reuşit să vindece mai mulţi bolnavi de coronavirus, a scris aceste sfaturi pe un grup de pe o reţea de socializare.

"Cum procedăm cu persoanele vârstnice cu care locuim împreună pentru a le proteja?

Este o întrebare pe care am întâlnit-o des în ultimul timp.

Știu că este foarte complicat de respectat regulile de prevenție într-o locuință unde stați împreună cu cei în vârstă, mai ales dacă aveți la dispoziție puține camere și băi. Indiferent de spațiul pe care îl aveți la dispoziție, respectați următoarele:

· în primul rând, voi cei care ieșiți din casă pentru diverse motive (servici, aprovizionare) este esențial să respectați cu strictețe toate măsurile de prevenție, pe care le-am prezentat deja (mască, distanță etc)

· la intrarea în casă, de asemenea, trebuie efectuați acei pași (dezinfectarea tălpilor pantofilor, pantofi diferiți în casă, haine diferite, spălat bine mâini, dezinfectare telefoane etc)

· în interiorul locuinței, încercați măcar să le amenajați o cameră separată, care să fie aerisită și în care să stea cât mai mult, lângă o baie a lor (dacă este posibil)

· încercați să creați un anumit circuit în casă, atât pentru modul în care circulați, cât și pentru suprafețele pe care le atingeți

· folosiți pe rând spațiile comune

· când sunteți în aceeași încăpere încercați să păstrați tot timpul o distanță de 2 m și purtați mască și d-voastră și ei

· aerisiți de cât mai multe ori încăperile, o lampă UV ar putea ajuta la sterilizarea aerului

· dezinfectați cât mai des suprafețele (podea, mese etc)

· să aveți veselă dedicată, care va fi spălată foarte bine cu detergent și apă fierbinte

· spălați cât mai des hainele din casă, iar pentru cele care se pot spăla la temperaturi înalte, folosiți această metodă

· dezinfectați toaleta cu clor cât mai des (indicat după fiecare folosire)

Vă încurajez să fiți creativi în a găsi măsurile cele mai eficiente, fără supărări în cadrul familiei, fiecare trebuie să înțeleagă că sunt necesare aceste măsuri pentru ca fiecare membru al familiei să depășească cu bine această perioadă.

Pentru cei care au spațiu foarte limitat în cadrul locuințe și ar fi de acord ca persoanele în vârstă să fie cazate pentru o perioadă în altă parte, în anumite spații special amenajate pentru ei (ex. hoteluri, pensiuni etc), unde să poată fi protejați și unde să primească toate cele necesare, am putea gândi împreună un proiect concret în acest sens.

Ținem aproape, deși păstrăm distanța!

Numai împreună vom reuși!

Dr. Virgil Musta".