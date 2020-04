Richard Quest, cunoscut jurnalist CNN, diagnosticat cu coronavirus

Jurnalistul de 58 de ani spune că a fost testat, iar rezultatul a ieșit pozitiv, cu toate că nu are simptome, în afară de o tuse ușoară.

"Bun găsit. În weekend, am început să tușesc puțin. Așa că am făcut testul și am fost diagnosticat cu coronavirus. Sunt pozitiv pentru COVID-19. Sunt norocos și binecuvântat că nu am simptomele pe care le au ceilalți. Doar am tușit puțin. Nu am febră, nu am probleme cu respirația. Sunt, într-adevăr, foarte norocos. Voi urma un tratament de recuperare și sunt pe drumul cel bun", a spus Richard Quest într-un clip video postat pe pagina sa de Instagram.