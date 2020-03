Personalul medical a aflat în această dimineață de că le vor înceta contractele de muncă.

Decizia vine în plină pandemie, când toate unitățile spitalicești din țară au nevoie de personal medical.



”Sunt asistent medical in cadrul Institutului de psihiatrie Socola Iași, secția externa Sipote. Angajarea a avut loc din ianuarie anul curent. Nu cu mult timp in urma conducerea institutului a fost schimbată iar in locul dr Oprisanu a venit dl. Saramet. Imediat după învestirea lui in functie au început problemele si astfel ne-a facut decizii prin care ne-a dat afară. In aceeasi zi le-a si anulat deoarece noi toti cei in jur de 90 persoane aflate în această situație, ne-am dus la el. După ce le-a anulat a afirmat faptul că va găsi o altă modalitate prin care sa ne dea afară. Astfel, astăzi 30.03.2020 a făcut aceleași decizii invocând, din nou, articolul prin care in termen de 90 zile de la angajare are dreptul sa ne d3sfaca contractele de muncă.



In situatia in care ne aflam acum, de criza, el putea sa ne transfere la un alt spital cu cazuri de Covid dar a ales să ne desfacă contractele de muncă și să lase pe drumuri cca 90 de persoane. Subliniez faptul că pt acest servici, multi dintre noi au făcut eforturi mari. Chiar eu am făcut credit sa imi iau masina pt a putea ajunge la servici tinand cont ca este la cca 65 km de Botosani” ne-a scris în exclusivitate una dintre asistente.

"Da, așa este, dar avem și un punct de vedere, punctul de vedere juridic al instituției, pe care urmează să-l trimitem și la Avocatul Poporului. Acolo va exista o explicație clară a modului în care s-a ajuns aici, vi-l vom trimite", a confirmat pentru Libertatea, purtătorul de cuvânt al unității sanitare, Robert Ferencz.

În plină epidemie COVD-19, Germania a apelat, de pildă, la personalul medical refugiat pe teritoriul său, chiar și cel fără licențe complete sau fără drept de practică.