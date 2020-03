Șofer român de TIR, obligat să stea 14 zile în cabină de polițiștii din Ungaria: 'Dacă mă mișc, mă arestează'

Cătălin Iftimia are 26 de ani și este angajat ca șofer profesionist la firma Aldieri Autotrasporti din Milano, iar ieri, 19 martie 2020, tânărul urma să preia un transport de paturi pentru spitale din Ungaria pentru a-l aduce în Italia.

Ajuns la destinație, șoferul român a parcat camionul în fața depozitului de unde urma să încarce marfa și a rămas în cabină până când firma avea să înceapă programul.

La un moment dat, un echipaj al Poliției din Ungaria a parcat în fața TIR-ului și l-au anunțat pe Cătălin că trebuie să rămână închis în cabină pentru 14 zile din cauza pandemiei de coronavirus.

"Mi-au cerut documentele, am încercat să le explic că abia ajunsesem, că am fost controlat deja, dar nu am reușit să mă-nțeleg cu ei.

Au pus sechestru pe certificatul de înmatriculare și pe TIR cu totul, spunându-mi că din motive sanitare va trebui să stau în carantină înainte de a putea circula liber din nou.

Trebuie să stau blocat aici, în stradă, în cabină, timp de 14 zile. Dar nu am nici baie. Un băiat din firma de la care trebuia să încarc mi-a spus că pot să parchez în curtea la ei și să folosesc baia lor, dar polițiștii au fost clari: nu mă pot mișca, altfel mă arestează", a declarat Cătălin pentru ilgiorno.it.