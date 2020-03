Ștefan este croitor în Italia și dăruiește oamenilor măști de protecție cusute de el: Le-am și decorat. Voiam să fac copiii să zâmbească

Ștefan Gabriel Ilași, în vârstă de 44 de ani, este din Urziceni, județul Ialomița și a venit în Italia în urmă cu 15 ani. În Ischia, o insulă turistică situată în Golful Napoli, lucrează la croitoria hotelului Regina Isabella Resort, unde se ocupă de uniformele personalului.

În aceste zile însă hotelul unde lucrează este închis în urma epidemiei de coronavirus, dar bărbatul nu stă degeaba, scrie Roitalianul.

„Când am aflat că nu se mai găsesc măști pe nicăieri mi-am spus că am tot ce îmi trebuie ca să le creez și să le dăruiesc. Mai întâi am făcut vreo zece bucăți, pentru prieteni. Apoi am făcut aproximativ o sută, pentru oricine îmi cerea. Se pot spăla, refolosi, unele le-am și decorat, erau pentru copii și voiam să-i fac să zâmbească.”, a spus Ștefan.