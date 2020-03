Toate școlile de pe teritoriul Italiei, închise pentru 10 zile din cauza coronavirusului

„După cum știți, în aceste ore am evaluat posibilitatea de a închide sau nu școlile. Pentru Guvern nu a fost o decizie simplă, am așteptat o opinie și din partea Comitetului Tehnic Științific și am decis, cu prudență, având în vedere că situația epidemiologică se schimbă rapid, să suspendăm activitățile didactice și în afara zonei roșii (zona localităților aflate sub carantină – n.r.) până la data de 15 martie (…) începând de mâine”, a declarat Lucia Azzolina, ministrul Educației din Italia în cadrul unei conferințe.

„Știu că este o decizie de mare impact, ca și ministru al Educației eu sper, evident, că elevii mei se vor întoarce în școli cât mai repede și îmi iau angajamentul ca serviciul public esențial, chiar și de la distanță, să fie asigurat tuturor studenților noștri”, a mai spus Azzolina.