Un medic din Marea Britanie, mărturisire dureroasă: „Vreau să pot uita toate chipurile”

Un doctor din Marea Britanie, aflat în prima linie a luptei contra coronavirusului, care îngrijeşte pacienţi bolnavi de Covid-19, a vorbit pentru Daily Mail. Potrivit cotidianului britanic, acesta are o experienţă de peste 10 ani în sistemul medical.

„Aţi văzut vreodată un om care îşi dă ultima suflare? Nu mulţi au văzut, dar cei care au trăit această experienţă cu siguranţă nu pot uita oroarea. Îmi doresc să pot uita toate chipurile pe care le-am văzut în această săptămână şi care acum nu mai sunt în viaţă. Panica se citeşte pe fiecare faţă, sunetul oamenilor care încearcă să respire... chestiile astea nu te părăsesc. Sunt doctor de mai bine de un deceniu. În tot acest timp am crezut că am văzut tot ce se putea vedea. Dar nimic nu m-a pregătit pentru teroarea pe care acest virus a dezlănţuit-o”, a spus doctorul.

Acesta a precizat că virusul nu numai că atacă agresiv plămânii, dar are și o capacitate mare de a se răspândi, ceea ce îl diferențiază de orice alt virus gripal.

„Pentru o parte a populaţiei nu pare ceva periculos. Am văzut că unele grafice de pe reţelele sociale spun că acest virus este puţin mai rău decât o banală răceală. Dar nu este, este cu mult mai rău. Pe lângă agresivitatea cu care atacă plămânii, are o capacitate incredibilă de a se răspândi, iar asta îl diferenţiază complet de orice gripă. (...) Eu? Eu sunt asimptomatic, dar am fost expus frecvent. Astfel, există o posibilitate foarte mare să fiu purtător, la fel cum sunt toţi ceilalţi medici. În mod absurd, încă nu am putut face un test, pentru ca NHS spune că cei fără simptome nu au nevoie de testări”, a mai spus doctorul.

Acesta a mai spus că pentru prima dată în cariera lui se teme că ar putea fi unul dintre cei acre îmbolnăvește alți oameni.

„Ca doctor, rolul meu este să salvez vieţi. Dar pentru prima dată în cariera mea trebuie să mă confrunt cu teama că eu însumi aş putea îmbolnăvi alţi oameni", a spus doctorul, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Sâmbătă, Marea Britanie avea 5.018 cazuri confirmate de coronavirus, dintre care 233 soldate cu moartea pacienţilor.