Zeci de credincioși au băut urină de vacă pentru a se proteja de noul coronavirus

Purtând haine de culoarea şofranului, membrii şi susţinătorii grupului All India Hindu Mahasabha au participat la un ritual în cadrul căruia au cântat imnuri şi au băut urină de vacă din cupe de lut. Numeroşi hinduşi consideră vacile animale sacre şi au răspândit în ultimii ani teorii potrivit cărora urina acestui animal rumegător are virtuţi terapeutice.



"Orice persoană care bea urină de vacă va fi tratată şi protejată", a afirmat Hari Shankar Kumar, unul dintre participanţii la petrecere, în timp ce servea "leacul" miraculos.



Oamenii de ştiinţă şi guvernele ţărilor în care s-a răspândit pandemia subliniază însă că nu există niciun vaccin sau medicament care să poată proteja oamenii de noul coronavirus, soldat până în prezent peste 6.000 decese la nivel mondial.



Unii membri ai partidului naţionalist hindus al premierului Narendra Modi au afirmat la rândul lor că urina de vacă are virtuţi terapeutice, putând chiar vindeca cancerul.



Săptămâna trecută, un deputat al Bharatiya Janata Party, al premierului Modi, a sugerat că urina şi balega de vacă ar putea trata Covid-19.