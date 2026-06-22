Argentina, Franța și Norvegia se pot califica în 16-imile Cupei Mondiale 2026. La ce oră joacă Messi, Mbappe și Haaland

Messi, Mbappe și Haaland. Colaj foto: Getty Images

După ce Spania și-a luat revanșa în meciul cu Arabia Saudită, câștigat cu 4 la 0, e rândul Argentinei lui Messi să revină pe teren. Echipa lui Lionel Scaloni se poate califica în 16-imile Cupei Mondiale 2026 dacă învinge Austria, luni seară. Mai mult, în aceeași seară, atât Mbappe, cât și Haaland, vor încerca să-și califice naționalele.

Argentina - Austria se joacă luni seară de la ora 20:00 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Dallas Stadium.

AT&T Stadium este cunoscut pentru tabela imensă de aproximativ 49 de metri. Ecranele, unele dintre cele mai mari din lume, cântăresc peste 540 de tone şi au costat peste 40 de milioane de dolari, mai mult practic decât vechea arenă a celor de la Dallas Cowboys, echipa din NFL care joacă meciurile de acasă pe AT&T.

Franța - Irak se joacă luni seară de la ora 00:00 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Philadelphia Stadium.

Inaugurat în 2003, stadionul a reprezentat o investiție de peste 500 de milioane de dolari. Vorbim despre una dintre arenele cele mai prietenoase cu mediul din lume, fiind echipată cu peste 10 mii de panouri solare si 16 micro-turbine eoliene. Este gazda echipei din NFL, Philadelphia Eagles si are o capacitate de aproape 70 de mii de locuri.

Norvegia - Senegal se joacă în noaptea de luni spre marți, de la ora 3:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe New York/New Jersey Stadium (MetLife).

Metlife Stadium din East Rutherford New Jersey este un stadion cu o capacitate de peste 82 de mii de spectatori, cu câte un ecran imens în fiecare colț al terenului. Este una dintre puținele arene care găzduiește echipe rivale. Vorbim despre echipele din NFL New York Giants și New York Jets. În 2010 a devenit cel mai mare, dar și cel mai scump stadion construit vreodată în Statele Unite, valoarea lui ajungând la peste 1 miliard şi jumătate de dolari.

Iordania - Algeria se joacă duminică dimineață, de la ora 6:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe San Francisco Bay Area Stadium.

Deși găzduiește echipa „San Francisco 49ers”, de cinci ori câștigătoare a Super Bowl-ului, acest stadion se află la 56 de kilometri sud-est de San Francisco, în Santa Clara, în inima Silicon Valley și parte a Bay Area.

Construcția a costat 1,3 miliarde de dolari, dar stadionul este în mare parte descoperit. Deși sezoanele NFL încep abia în septembrie, riscul reprezentat de căldură va fi evident mai mare la Cupa Mondială, lumina puternică a soarelui afectând în special partea estică a stadionului.