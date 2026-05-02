CM 2026: Philadelphia Stadium a costat 500 de milioane de dolari şi va găzdui Brazilia şi Franţa la turneul final

1 minut de citit Publicat la 11:53 02 Mai 2026 Modificat la 11:53 02 Mai 2026

Franța lui Mbappe va juca pe Philadelphia Stadium la CM 2026. Foto: Getty Images

48 de echipe naționale se vor lupta pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada si Mexic pentru cel mai râvnit trofeu al sportului rege, exclusiv în universul Antena. De această dată prezentăm o arenă care, în mai puțin de 25 de ani de la inaugurare, a devenit una dintre cele mai reprezentative din Statele Unite: Philadelphia Stadium.

Inaugurat în 2003, stadionul a reprezentat o investiție de peste 500 de milioane de dolari. Vorbim despre una dintre arenele cele mai prietenoase cu mediul din lume, fiind echipată cu peste 10 mii de panouri solare si 16 micro-turbine eoliene. Este gazda echipei din NFL, Philadelphia Eagles si are o capacitate de aproape 70 de mii de locuri.

Din cauza vremii deosebit de reci de pe coasta de est, arena nu a avut niciodată onoarea de a găzdui Super Bowl. Mai mult, chiar dacă stadionul a fost construit special pentru o echipă din NFL, meciul de inaugurare a fost unul de fotbal. Manchester United a învins aici Barcelona în fața unui stadion plin. În 2016 a fost folosit de asemenea pentru mai multe meciuri ale Copa America Centenario.

Iată că 250 de ani de la semnarea Declarației de Independenţă a Statelor Unite se sărbătoresc astfel în această vară, pe stadion. FIFA s-a asigurat ca de ziua Americii un meci din optimile de finală să se joace in orașul unde faimosul document a fost semnat.

Până atunci însă, vor ajunge aici Brazilia lui Vinicius Jr pentru un meci cu Haiti și Franța lui EMbappe pentru o confruntare cu Irak.

