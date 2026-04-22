Cupa Mondială 2026: Stadionul AT&T din Dallas va primi cei mai mulţi fani de la turneul final. Are o tabelă imensă, de 49 de metri

Cupa Mondială 2026 este aici. Pe teritoriul a trei țări din America de Nord, 48 de echipe naționale din 12 grupe vor duela în 104 meciuri pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. Competiția se va desfășura pe parcursul a 39 de zile pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic. Inclusiv pe unul dintre cele mai moderne stadioane ale lumii, AT&T din Dallas, Texas.

AT&T Stadium este cunoscut pentru tabela imensă de aproximativ 49 de metri. Ecranele, unele dintre cele mai mari din lume, cântăresc peste 540 de tone şi au costat peste 40 de milioane de dolari, mai mult practic decât vechea arenă a celor de la Dallas Cowboys, echipa din NFL care joacă meciurile de acasă pe AT&T.

Cu o capacitate de 94 de mii locuri, este arena care va primi cei mai mulţi fani la acest mondial. Pe arena inaugurată în 2009 au avut loc deja mai multe evenimente importante în istoria sportului. Inclusiv Superbowl a ajuns aici în 2011, atunci când Green Bay Packers a revendicat trofeul în faţa a peste 100 de mii de fani. S-a jucat şi fotbal pe AT&T.

În 2023, Real Madrid şi Barcelona au decis să le ofere un El Clasico fanilor din Dallas. A găzduit de asemenea mai multe partide ale Copa America 2024, până în sferturile competiţiei.

Anul acesta, pe acest stadion se vor juca 9 meciuri din Campionatul Mondial, mai mult decât pe oricare arenă. Deja din faza grupelor se anunţă dueluri importante în Texas, precum: Ţările de Jos-Japonia, Anglia-Croaţia şi Argentina-Austria.

