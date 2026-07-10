Egiptenii au fost primiţi acasă de mii de fani ca şi cum ar fi câştigat CM 2026, iar sâmbătă se vor întâlni cu preşedintele ţării

Egiptenii au fost primiţi acasă de mii de fani ca şi cum ar fi câştigat CM 2026. Sursa foto: Hepta

Mii de fani au ieșit, vineri, pe străzi să întâmpine echipa națională de fotbal a Egiptului la revenirea acasă, după ce aventura sa la Cupa Mondială 2026 s-a încheiat cu o înfrângere, 2-3, în optimi, în fața Argentinei, notează NBC News. Jucătorii egipteni vor fi primiți sâmbătă de președintele Abdel Fattah al-Sissi.

Mulțimi de oameni s-au adunat pe aeroportul din El-Alamein, agitând fotografii cu vedeta Mohamed Salah și afișând pancarte prin care celebrau reușitele echipei.

''Suntem foarte mulțumiți de echipă'', a declarat Mohamed Gehad, venit să-i aplaude pe ''Faraoni'' la Aeroportul Internațional El Alamein, în nordul țării.

''Au fost plini de entuziasm, iar noi suntem la fel de entuziasmați să-i primim'', a spus el cu bucurie.

O mare de steaguri roșii, albe și negre a inundat zona din jurul aeroportului, unde mii de suporteri așteptau începerea paradei cu autocarul prin stațiunea de la malul Mediteranei, notează şi Agerpres.

Mulți fani purtau tricouri cu numele căpitanului Mohamed Salah, care tocmai a plecat de la Liverpool, în timp ce alții țineau pancarte prin care își exprimau recunoștința față de echipă.

Au cântat cântece patriotice

Pe ritmuri de tobe și cântece patriotice, mulțimea și-a sărbătorit eroii, locul 29 în clasamentul FIFA, la câteva zile după ce au fost la un pas de o performanță istorică.

Visul egiptean s-a năruit în mod crud marți, în fața Argentinei, când echipa lui Leo Messi, condusă la o diferență de două goluri cu ceva mai mult zece minute înainte de finalul timpului regulamentar, a reușit să întoarcă soarta partidei de la Atlanta (3-2).

''Au ajuns la un nivel nemaiîntâlnit până acum și suntem mândri de ei'', a spus un alt suporter, Eyad Ahmed.

Pentru prima dată în istoria sa, Egiptul a câștigat un meci la Cupa Mondială, a trecut de faza grupelor și a ajuns în fazele eliminatorii, scriind astfel unul dintre cele mai frumoase capitole din istoria sa fotbalistică.

În timp ce părăseau aeroportul, sute de fani au escortat autocarul echipei, alergând alături de acesta până când a dispărut la orizont, pe drumurile străjuite de deșert de la periferia orașului.

''Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că acesta este un nou început pentru fotbalul egiptean pe scena internațională'', a promis Mohamed Salah pe rețelele de socializare în timpul sărbătoririi.

Vor fi primiţi de preşedinte

Jucătorii egipteni vor fi primiți sâmbătă de președintele Abdel Fattah al-Sissi, care a mulțumit echipei, marți, pentru ''evoluția onorabilă'' și pentru atingerea unei ''borne istorice în istoria fotbalului egiptean''.

Federația egipteană de fotbal a anunțat miercuri că a solicitat FIFA deschiderea unei anchete cu privire la brigada de arbitri, invocând ''erori flagrante de arbitraj (...) și un dublu standard, care au dus la înfrângerea echipei egiptene''.

După meci, selecționerul Hossam Hassan a acuzat arbitrii de lipsă de imparțialitate, ''acuzații nefondate'' respinse de șeful departamentului de arbitraj al FIFA, Pierluigi Collina, care a apărat integritatea brigăzilor sale de arbitri.