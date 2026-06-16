Primul antrenor dat afară, la Cupa Mondială 2026. Rezultatul ruşinos i-a fost fatal, iar Federaţia a anunţat imediat înlocuitorul său

<1 minut de citit Publicat la 12:26 16 Iun 2026 Modificat la 12:26 16 Iun 2026

Suedia - Tunisia 5-1 la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Tunisia l-a demis pe selecţionerul Sabri Lamouchi, după umilinţa, 1-5, cu Suedia, în primul meci de la Cupa Mondială 2026. Fostul antrenor al Marocului și Arabiei Saudite, Hervé Renard, a fost numit pe banca tunisienilor până la sfârșitul turneului din America, notează BBC.

Plecarea lui Lamouchi înseamnă că acesta este primul antrenor din istoria Cupei Mondiale demis după un singur meci.

Într-o declaraţie oferită după înfrângerea suferită în fața Suediei, Lamouchi a spus că pierderea a fost „dureroasă”. „Este într-adevăr dificil să începi competiția cu o înfrângere atât de gravă”, a spus Lamouchi.

„Am făcut prea multe greșeli și nu este ceva ce putem face. Ne împușcăm singuri în picior, ne facem rău.”

Lamouchi a câștigat doar unul din cele cinci meciuri pe care le-a jucat ca antrenor principal al Tunisiei - o victorie cu 1-0 împotriva Haiti în primul său meci ca antrenor.

În cele două meciuri amicale pentru Cupa Mondială 2026, de la începutul acestei luni, tunisienii au pierdut cu 1-0 în fața Austriei, înainte de a suferi o înfrângere zdrobitoare cu 5-0 în fața Belgiei.

Tunisia va înfrunta Japonia și Olanda în meciurile rămase din Grupa F de la CM 2026.