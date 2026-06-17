Rățoiul Merlin preia în secret rolul de mascotă a Cupei Mondiale. A ajuns viral după ce s-a plimbat prin capitală cu tricoul Mexicului

Pe lângă Pelé, Maradona și Messi, mai multe animale au ajuns la faimă ca urmare a Cupei Mondiale. FOTO: Profimedia Images

"Merlin” poartă cu mândrie tricoul Mexicului pe străzile capitalei, devenind un fenomen viral al Cupei Mondiale. Rața domestică a ajuns, în timp, o mascotă neoficială a țării în mediul online, fiind urmărită de mii de oameni și considerată parte a întregii națiuni.

În timp ce Cupa Mondială este în desfășurare în Mexic, Canada și Statele Unite, atenția nu este atrasă doar de jucători precum Julián Quiñones, autorul primului gol al turneului pentru Mexic, sau de portarul Raúl Rangel, care a contribuit la un meci fără gol primit în fața Africii de Sud. Un alt "personaj” a devenit viral: Merlin Rățoiul, scrie NYT.

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Merlin, în vârstă de 2 ani, a devenit o senzație timpurie pe internet, plimbându-se prin Ciudad de México îmbrăcat în tricoul și cu șosetele țării sale.

„Nu ne place să-l lăsăm singur acasă, ne place să fie cu noi”, a declarat proprietara sa, Carla Gómez, pentru Associated Press. Merlin o urmează pe Carla Gómez în timp ce aceasta se deplasează prin zonele turistice vânzând băuturi de pe un cărucior. Gómez a spus pentru ESPN că lui Merlin îi place să mănânce tacos carnitas.

Pe lângă Pelé, Maradona și Messi, mai multe animale au ajuns la faimă ca urmare a Cupei Mondiale. A existat Paul caracatița, care în 2010 a devenit celebră pentru că „prezicea” corect meciurile alegând o scoică dintr-o cutie.

Dar cel mai mare erou non-uman al turneului a fost, fără îndoială, Pickles câinele. În timpul unei plimbări în sudul Londrei, în 1966, acest fan de fotbal cu patru picioare a găsit trofeul Cupei Mondiale înfășurat în ziar, sub un tufiș. Acesta fusese furat cu o săptămână înainte, într-o tentativă de răscumpărare.

Descoperirea lui Pickles a făcut ca, atunci când Anglia a câștigat singura sa Cupă Mondială în acea vară, trofeul să poată fi înmânat echipei.

As Mexico celebrated its World Cup opening victory over South Africa, Merlin, a 2-year-old duck dressed in the national team’s colors, became an unlikely internet sensation and the tournament’s first viral, unofficial mascot. https://t.co/tbWGkHktzP pic.twitter.com/QtiNER2Lul — ABC News (@ABC) June 15, 2026