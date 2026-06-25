Sunt plătiți cu câte 50.000 de dolari. Singura obligație pe care o au: să privească toate meciurile Cupei Mondiale 2026

Cei doi fani ai fotbalului trebuie să urmărească toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale dintr-un cubicul instalat în Times Square din New York. Foto: Profimedia Images

Doi fani ai fotbalului, Kevin Akoto și Austin Franklin, sunt plătiți fiecare cu câte 50.000 de dolari pentru a urmări toate cele 104 meciuri de la Cupa Mondială 2026 dintr-un cubicul de sticlă instalat în Times Square din New York, informează BBC.

În faza grupelor de la Cupa Mondială sunt programate 6 meciuri de fotbal în fiecare zi. Practic, notează BBC, durata totală a acestor meciuri este echivalentă cu o zi de muncă, la program: exact asta fac acum Kevin și Austin, care sunt plătiți fiecare cu 50.000 de dolari pentru acest „program” special pe care îl au la campionatul mondial de fotbal.

Concomitent, cei doi suporteri trebuie să creeze zilnic content legat de Cupa Mondială.

Cei doi suporteri sunt câștigătorii unei campanii organizate de canalul american de sport Fox One și intitulate „Chief World Cup Watchers”, care promovează pentru publicul american meciurile de fotbal de la Cupa Mondială: Kevin și Austin urmăresc meciurile de fotbal dintr-un cubicul de sticlă, special amplasat în Times Square din New York, amenajat la interior ca un veritabil „fan space”, cu fotolii de piele, două ecrane mari pe care rulează meciurile și inclusiv o masă de foosball.

„Este tot ce și-ar fi putut imagina un tânăr de 20 de ani, aici găsești orice își poate dori un fan al fotbalului”, a spus Kevin care, de profesie, este bucătar în viața de zi cu zi, în Florida. Colegul său „de cameră”, Austin este un influencer din Philadelphia.

După o săptămână de la debutul Cupei Mondiale, cei doi recunosc că resimt deja o oboseală pentru orele petrecute în cubicul pentru a urmări meciurile.

„E ca un maraton. E o treabă relativ ușor de făcut, doar stai pe canapea și te uiți la fotbal, dar ajunge să fie obositor cu timpul, și încerc să-mi asigur zilnic cele 8 ore de somn”, a spus Austin.

Din fericire pentru cei doi, aceștia pot părăsi cubiculul din Times Square, după orele de „program”, petrecute în fața TV-ului. Între meciuri ei interacționează cu fanii, precum cei ai Braziliei, prezenți în număr mare în centrul New Yorkului, sau cei norvegieni.

„Cea mai ciudată fază e cât de repede uit că mă aflu în Times Square, cu atâția oameni care se uită la mine. Mă uit la un meci și, după 10-15 minute, devin complet absorbit de ce văd pe ecran, apoi mă uit în dreapta și văd toți oamenii aceia care se plimbă în jurul nostru prin Times Square”, a spus Austin.