Emisarul special al lui Trump a cerut FIFA ca Italia să înlocuiască Iran la CM 2026

1 minut de citit Publicat la 09:49 23 Apr 2026 Modificat la 10:25 23 Apr 2026

Gianluigi Donnarumma, portarul naţionalei Italiei. Sursa foto: Hepta

Paulo Zampolli, trimisul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale (SEGP), a propus înlocuirea Iranului cu Italia la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal 2026 (11 iunie - 16 iulie) din Statele Unite, Mexic şi Canada, notează Agerpres.

Financial Times a publicat declaraţii ale lui Zampolli, un om influent din administraţia americană, în care acesta vrea ca Italia, ţara sa de origine, să ia locul Iranului la Mondial.

''Confirm că le-am sugerat lui Trump şi Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul la Cupa Mondială. Sunt originar din Italia şi ar fi un vis să-i văd pe Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri mondiale, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea'', a fost citat Zampolli.

Demersul are şi o motivaţie politică, de repararea a relaţiilor tensionate dintre preşedintele Trump şi prim-ministrul italian Giorgia Meloni. Cei doi lideri au schimbat critici, recent, în urma atacurilor verbale lui Trump asupra Papei Leon al XIV-lea.

Participarea Iranului la Cupa Mondială a fost pusă la îndoială în ultimele săptămâni din cauza războiului cu SUA.

Infantino a reafirmat săptămâna trecută că Iranul va participa la turneu, declarând pentru CNBC: ''Echipa iraniană va veni cu siguranţă''. El a subliniat importanţa participării acestei ţări la Cupa Mondială.

Cele trei meciuri din grupă ale Iranului, împotriva Belgiei, Noii Zeelande şi Egiptului, sunt programate la Seattle şi Los Angeles. FIFA a respins cererea Iranului de a muta jocurile sale în Mexic.

SGEP este o funcţie creată în martie 2025 special pentru Zampolli, care în această calitate, acţionează ca o ''punte de legătură'' între Casa Albă şi diverse guverne sau lideri internaţionali.