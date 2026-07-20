Energia verde dă gust mezelurilor românești

Cris-Tim a investit peste 3 milioane de euro în centrale fotovoltaice. foto: pexels.com/ Riki Risnandar

Fabricile Europei scot pe coș mai bine de jumătate din gazele cu efect de seră ale continentului, dar aerul incepe să respire. De 15 ani poluarea scade, iar când o fabrică trece pe energie regenerabilă și produce cu grijă față de mediu, sustenabilitatea se transformă din promisiune în reușită!

Dacă în 1990 emisiile de gaze cu efect de seră ale României depășeau echivalentul a 230 de milioane de tone de dioxid de carbon, în 2030 vom ajunge la doar 34 de milioane de tone, adică o reducere de aproape 7 ori a emisiilor poluante. Ambițiile de țară membră a UE nu s-ar fi putut realiza fără programele de sustenabilitate desfășurate de companii precum Cris-Tim.

Cristina Licu, Manager Calitate si Sustenabilitate, CRIS-TIM: „În ultimii ani am făcut pași importanți în integrarea sustenabilității în activitatea noastră de zi cu zi, concentrându-ne pe 3 direcții majore: investiții în energie regenerabilă, în tehnologie și în procese mai eficiente care reduc impactul asupra mediului. La Filipeștii de Pădure, faptul că aproximativ 72% din energia utilizată pentru consumul intern o reprezintă energia regenerabilă, adică energie verde, ne asigură o amprentă de carbon mai redusă, o predictibilitate și un control eficient al proceselor.”

Cris-Tim a investit peste 3 milioane de euro în centrale fotovoltaice și sisteme de cogenerare cu o putere instalată de 6 MW. Sediul administrativ al companiei funcționează într-o clădire certificată BREEAM, cu calificativul Excellent, iar investițiile în eficiență energetică vor continua.

Cristina Licu, Manager Calitate si Sustenabilitate, CRIS-TIM: „Proiecte precum INVESTALIM și noul congelator industrial sau automatizarea logistică prin sistemul Tavil sunt exemple concrete prin care încercăm să producem mai responsabil, fără risipă. Pentru noi, eficiența nu înseamnă doar performanță industrială, ci și responsabilitate față de resurse.”

Un alt pilon al strategiei de sustenabilitate îl reprezintă decarbonizarea logisticii. Până la finalul anului 2026, compania își va moderniza întreaga flotă internă și va continua investițiile în soluții digitale pentru eficientizarea transportului.

Cristina Licu, Manager Calitate si Sustenabilitate, CRIS-TIM: „Până la finalul anului 2026, cele 550 de autovehicule care fac parte din flota noastră internă vor fi înlocuite cu autovehicule noi. În paralel, optimizăm tot ce înseamnă transport prin monitorizare digitală, astfel încât rutele să fie mai eficiente și consumul mai redus.”

Tehnologiile moderne permit creșterea capacitații de producție, în același timp cu un consum mai eficient de resurse.

Cristina Licu, Manager Calitate si Sustenabilitate, CRIS-TIM: „Aceste investiții cumva au venit în mod natural din dorința de a pune pe mesele românilor produse de calitate.”

· Gazele cu efect de seră emise de România vor fi echivalentul a 34 milioane tone CO2 în 2030

· România își va reduce de aproape 7 ori emisiile de gaze cu efect de seră față de 1990

· Fabrica de la Filipeștii de Pădure folosește energie regenerabilă pentru 72% din consumul intern

· Sediul administrativ al companiei este certificat BREEAM Excellent

· 550 de mașini vor fi înlocuite pentru decarbonizarea flotei auto a companiei

· Investiție de 1,5 milioane de euro în automatizarea ambalării, sigilării și paletizării