Infrastructură modernă pentru un viitor sustenabil

Investițiile în infrastructură sunt completate de cele în educație. foto: pexels.com/Amandeep

Tranziția energetică nu-i deloc ieftină și cere investiții pe termen lung. Rețele modernizate, digitalizare, noi capacități de producție și de stocare. Toate stau la baza unui sistem mai sigur, mai eficient, iar companiile private bagă tot mai mulți bani ca schimbarea să prindă viteză.

În ultimii ani, pe fondul accelerării tranziției energetice și al nevoii tot mai mari de flexibilitate în sistemul energetic, investițiile în producție și stocare au devenit prioritare. Grupul E-INFRA a ales să investească devreme în această direcție, iar rezultatele deja se văd.

Gianina Pelea, CEO Grup E-INFRA: „În ultimii cinci ani am investit peste 500 de milioane de euro în producţie regenerabilă, centrale pe gaz şi sisteme de stocare a energiei în baterii. Astăzi avem o putere instalată de peste 500 de MW şi suntem liderul naţional în sisteme de stocare. Cel mai bun exemplu pentru modelul nostru de business este Complexul Energetic Hibrid de la Câmpia Turzii, unde integrăm producţie regenerabilă, centrale pe gaz şi sisteme de stocare în baterii.”

Creșterea rapidă a utilizării inteligenței artificiale și dezvoltarea centrelor de date generează o cerere tot mai mare de energie.

Gianina Pelea, CEO Grup E-INFRA: „În domeniul energetic continuăm cu proiecte hibride şi sisteme de stocare în baterii, în domeniul infrastructurii digitale răspundem cererii uriaşe de energie venită din inteligenţa artificială şi viitoarele centre de date.”

Investițiile în infrastructură sunt completate de cele în educație. Prin parteneriate cu universități și licee tehnice, grupul contribuie la formarea noilor generații de specialiști care vor dezvolta infrastructura energetică a viitorului.

Gianina Pelea, CEO Grup E-INFRA: „Cel mai reprezentativ parteneriat pe care doresc să-l amintesc este cel cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unde am dezvoltat împreună laboratorul de compatibilitate electromagnetică E-Infra, primul laborator de acest tip susţinut de o companie românească cu capital privat.”

Pentru o creştere sustenabilă e nevoie de investiţii continue. Strategia grupului este integrarea tuturor surselor într-un mix energetic inteligent.

Gianina Pelea, CEO Grup E-INFRA: „Programul nostru investiţional totalizează peste 250 de milioane de euro în noi capacităţi de stocare şi o nouă centrală pe gaz de 160 de MW la Câmpia Turzii. Totodată, în următorii ani avem planuri de investiţii de 650 de milioane de euro, proiecte relevante atât pentru noi cât şi pentru România.”

Cu peste 30 de ani de experiență, Grupul E-INFRA reunește cinci companii – Electrogrup, Nova Power & Gas, Direct One, Netcity și WESEE și demonstrează că investițiile pe termen lung și capitalul românesc pot contribui decisiv la modernizarea infrastructurii energetice și digitale a României.

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