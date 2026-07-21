Sănătate în comune greu accesibile

În ultimii 5 ani, Programul "Sănătate în Vecinătate" susținut de OMV Petrom s-a dezvoltat constant. foto: magnific.ro

Cel puțin 80% dintre medici stau la oraș, așa că pentru multe comunități izolate, un simplu consult înseamnă luni de așteptare. Acolo unde sistemul ajunge greu, doctorii care vin direct în comunitate fac diferența, pun diagnosticul la timp și salvează vieți.

Această doamnă din judeţul Prahova a primit o nouă şansă la viaţă în urmă cu doi ani, atunci când a venit prima dată la consultaţiile realizate de medicii din cadrul Asociaţiei Medcorp.

Cristina Tecşoiu, pacient: „Mi-a găsit o tumoră la vezica urinară şi mi-a zis că nu e sigur, să merg la medicul specialist. Am fost şi a zis că e tumoră vezicală. Am fost operată şi acum sunt bine, dar merg la control.”

În ultimii 5 ani, Programul "Sănătate în Vecinătate" susținut de OMV Petrom s-a dezvoltat constant, pentru a oferi beneficiarilor acces la serviciile medicale necesare. În cadrul primei intervenții, echipa formată din medici, asistenți și studenți voluntari recoltează analizele și face primele consulturi. După diagnostic, oamenii sunt programați la consultații de specialitate și sunt incluși într-un proces complex de follow-up.

Roberta Popescu, medic medicină internă, coordonator al acţiunii: „Avem un număr de telefon pentru situații de urgență, în cazul în care depistăm urgențe la nivelul analizelor. După care, avem registratură, recoltare de analize şi ceea ce facem aici, şi anume chestionare.”

Până acum Programul "Sănătate în Vecinătate", realizat cu sprijinul OMV Petrom a ajuns în peste 50 de localități din 12 județe și a generat peste 50.000 de interacțiuni cu caracter medical pentru mai mult de 15.000 de beneficiari.

În ziua filmării programul se desfășura simultan în două comunități din județul Prahova. Într-o localitate, prima echipă recolta analize în timp ce, într-o altă localitate, medicii discutau deja cu oamenii rezultatele analizelor, explicau concluziile și stabileau pașii de urmat.

Radu Prodan, medic gastroenterologie, membru fondator Medcorp : „Ne-am întâlnit cu ei weekendul trecut, moment în care i-am înregistrat, le-am recoltat analize. Pacienţii se prezintă pentru ridicarea rezultatelor şi consulturile de specialitate.”

Programul "Sănătate în Vecinătate" nu înseamnă doar prezență în comunitate, ci un parcurs medical atent construit, iar cazurile care necesită sprijin suplimentar sunt identificate, îndrumate și urmărite.

Mihai Olaru, preşedinte Consiliu Director Asociaţia Medcorp: „Un procent destul de mare de pacienţi diagnosticaţi au diagnostice severe şi e foarte important pentru noi să-i ajutăm în relația ulterioară cu spitalele de stat. Să-i ajutăm cu transportul, cu programarea la spital, cu legătura cu doctorul.

Bugetul alocat acestor acțiuni se apropie de 5.000.000 de euro, însă impactul se vede, an de an, în viețile oamenilor: acces mai bun la servicii medicale pentru comunitățile izolate, identificarea timpurie a problemelor de sănătate, prevenirea unor complicații grave și încurajarea unui stil de viață mai sănătos.

· Asociația Medcorp aduce analize și consultații gratuite în inima comunităților vulnerabile.

· Prin componenta de follow-up, Asociația Medcorp continuă serviciile medicale și după intervențiile din teren.

· Programul Sănătate în Vecinătate este realizat cu sprijinul OMV Petrom.

· În 5 ani, „Sănătate în Vecinătate” a ajuns în peste 50 de localități din 12 județe.

· Peste 15.000 de beneficiari au primit servicii medicale gratuite, materiale informative și kituri de testare.