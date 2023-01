Investiții în resursele viitorului | Români care dezvoltă România

Într-un cartier din Craiova, e ziua de colectare separată a deșeurilor. O autospecială cu un robot performant face toată treaba.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În judeţul Dolj se află unul dintre cele mai moderne sisteme de colectare separată a deșeurilor din țară.

"Este un echipament de colectare robotizat care colectează pe fracții deșeurile doar cu șoferul autospecialei, după un program dat de niște senzori care se află în acești recipienți", a spus Dan Anghel, Director General Iridex Group Salubrizare.

"În momentul în care am intrat să colectăm deșeurile separat în Dolj am luat-o practic de la zero, nu existau recipienți de colectare selectivă în județ și practic ai văzut cum din momentul în care ai început să distribui recipientele astea, să te implici în campanii de reciclare, am sărit de la zeci de tone la mii de tone de deșeuri colectate și reciclate", a mai spus Dan Anghel.

Fiecare pubelă de la agenții economici este cântărită. În plus, există coduri QR pentru identificarea clienților în momentul în care se face coletarea. Acestea sunt instrumente prin care procesul de colectare se face modern și eficient.

"Pe recipienții de colectare am montat senzori de volum astfel încât traseele mașinilor să fie corelate cu gradul de umplere a recipientelor", a mai spus directorul general Iridex Group Salubrizare.

În urban, la fiecare casă sau bloc sunt câte 4 pubele de colectare, în rural, câte două. Motivul investițiilor de zeci de milioane de euro e simplu: dacă ai o colectare organizată și eficientă, întregul lanț care urmează este mult mai ușor și corect.

"Ţinta în stațiile de sortare este ca un grad cât mai mare din deșeurile care ajung în stațiile de sortare să ia drumul reciclării și nu al eliminării", a mai spus Dan Anghel.

Odată colectarea realizată, Iridex Group Salubrizare transferă o parte din deșeuri către partea de reciclare dezvoltată în grup, axată mai mult pe reciclarea plasticului.

"Produc diverse produse finite, granule din plastic și după aceea diverși saci menajeri, folii pentru construcții, folii pentru agricultură, cartoane de ouă. Punctul final reprezintă atunci când după toate aceste tratări, sortări, compostări rezultă o fracție reziduală cu care efectiv nu mai ai ce face", a mai precizat Dan Anghel.

Dar chiar și atunci, deșeul rezultat poate fi o resursă: e depozitat într-un spațiu special unde se descompune natural și generează gaz metan.

"Care prin diverse tehnologii îl captăm din masa deșeurilor și îl conducem spre instalații de cogenerare, astfel încât să poată fi tratat în motoare care generează din acest gaz energie electrică pe care o introducem în sistemul energetic național", mai adaugă directorul Iridex Group Salubrizare.

O companie nu poate construi un lanț de reciclare sănătos fără ajutorul oamenilor, care să învețe, de la mic la mare, importanța sortării.

"Am venit alături de copii în școli la diverse evenimente, să explicăm cât de important este să colecteze separat deșeurile”, a mai precizat Dan Anghel.

Dolj e exemplul că se poate să construiești o rețea complexă care să ajute la protejarea mediului și să convingi comunitatea că deșeul nu e gunoi, ci resursa viitorului.

Cântărirea pubelelor ajută persoanele juridice din Dolj să gestioneze mai bine cantitatea și tipurile de deșeuri pe care le produc.