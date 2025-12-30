Steaua Michelin care a aprins Palatul Știrbey

Preparate gastronomice. foto: pexels.com

În lume, marile conversaţii nu se poartă doar la mese diplomatice, ci şi pe ele. Uneori, un meniu spune mai multe despre o ţară decât o declarație oficială. În România, această idee capătă formă la Palatul Ştirbey un loc încărcat de istorie, unde gastronomia devine limbaj, instrument cultural și punte între lumi. Iar omul care poartă acest dialog, farfurie cu farfurie, este chef Richard Abou Zaki.

Richard Abou Zaki, chef: “Bună seara! Bună seara la toți! Bine ați ajuns la Retroscena în domeniul Ştirbey Vodă. E un mare plăcere să vă avem aici în seara asta. Aici e varza în roşu. Varza în roșu, o varză marinată 48 în suc de sfeclă roșu și maturată o săptămână în frigider. Apoi cu un sos de anghila fumată cu lemn de cireș.”

Povestea lui Richard nu începe în marile capitale culinare, ci într-un sat de lângă Piatra Neamț, acolo unde supele bunicii nu aveau pretenţii, dar aveau adevăr. De acolo până la restaurantul său cu stea Michelin, drumul nu a fost doar profesional, ci şi identitar. A învățat că gastronomia nu se măsoară în ingrediente, ci în intenție. Și că uneori cel mai puternic mesaj cultural nu vine dintr-un discurs, ci din gustul unei farfurii.

Richard Abou Zaki, chef: “Tradiția e chestia noastră cea mai importantă. Nu poți face evoluție dacă nu ai tradiție. Tradiția trebuie să o mănânci zi de zi. În fiecare zi mâncăm tradiţie.”

Când steaua Michelin a venit, nu a fost apogeul, ci începutul. Pentru că stilul lui Abou Zaki se hrăneşte dintr-o viziune rară în gastronomie: să elimini tot ce e de prisos, să concentrezi materia, să lași gustul să vorbească fără decorațiuni. Iar această autobiografie s-a întors, pentru prima dată, acasă.

Richard Abou Zaki, chef: “Am adus Retroscena în Domeniul Ştiribey Vodă. Când am văzut locul ăsta m-am îndrăgostit prima oară. Asta e primul pop-up. E pop-up-ul vieții mele, dacă pot să spun asta, pentru că mi l-am dorit din tot sufletul. Sunt cinci luni în care muncesc la acest eveniment, evenimentul cel mai mare pe care l-a avut România despre un restaurant care vine cu o stea Michelin și stă aici 10 seri.”

Palatul și Domeniul Știrbey aduc cu sine o încărcătură istorică profundă. Simbol al aristocrației și al patrimoniului românesc, restaurarea sa recentă marchează nu doar salvarea unei bijuterii arhitecturale, ci și transformarea ei într-un nod cultural. În acest context, pop-up-ul Restroscena nu este doar un restaurant temporar, ci un act de diplomație culinară într-un spațiu încărcat de istorie. De la picioarele meselor sculptate în forma coloanei infinitului şi feţele de masă create special pentru eveniment, până la farfuriile aduse la rang de artă, totul e privit în cel mai mic detaliu. Pentru că azi, bucătăria nu e doar hrană, e stil de viață.

Richard Abou Zaki, chef: “Asta facem noi, transmitem un mesaj cultural și arătăm că bucătăria nu-i numai o împreună de ingrediente puse împreună, dar e o experiență. Aducem oamenii de peste tot din lume. Să nu aibă bariere, să se lase transportați, să trăiască experienţa. Asta mi se pare că are o formulă corectă de o diplomaţie culinară.”

La Știrbey, Richard a adus nu doar steaua Michelin, ci propria identitate prin 7 farfurii care i-au schimbat parcursul și viața. În cele zece zile de restaurant pop-up, peste 630 de oameni au venit să guste melanjul de tradiție românească și avangardism culinar specific fine diningului. Au venit români, dar şi americani, germani şi englezi, care au parcurs mii de kilometri pentru a trăi o experiență. Una care înscrie România pe harta gastronomică a lumii.

Richard Abou Zaki, chef: “Uite, la pop-up aici, în domeniul Știrbey, am avut o masă din Chicago. 10.000 - 11.000 de kilometri. Fine Dining-ul face să mute lumea, să călătorească lumea în toată lumea de pe o parte pe alta. România deja e pe strada cea bună. Multe persoane vin aici în țară să descopere țara și mănâncă gastronomia locală și desigur în câțiva ani buni, eu cred că în 10 ani, o să fie o mare creștere a gastronomiei aici.”

Totul este, în final, un act de diplomație culinară. Pentru că ce a făcut chef Richard la București nu a fost doar să gătească, ci să arate ce poate deveni România gastronomică atunci când identitatea întâlnește rigoarea. Cultura gastronomică se construiește în timp, spune el, şi acesta e doar începutul.

· În Italia, la restaurantul său Michelin, oamenii rezervă o masă cu luni înainte.

· Chef Richard spune că gastronomia este un act de cultură și diplomație.

· Mese inspirate din Coloana Infinitului și feţe de masă create special.

· 5 luni de pregătiri pentru restaurantul pop-up.

· Pop-up-ul Retroscena de la Știrbey este cel mai mare eveniment gastronomic cu stea Michelin organizat vreodată în România.

· Pop-up-ul e un parcurs emoţional în şapte farfurii care reinterpretează copilăria, tradiția românească și tehnicile gastronomiei mondiale.

· Evenimentul a fost overbooked, cu 630 de rezervări.

· Pop-up-ul a atras turişti gastronomici din Germania, Marea Britanie, SUA şi România