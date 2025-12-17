Rafinăria specială a României

Rafinăria a avut un rol major în sistemul de rafinare comunist. FOTO: pagina Facebook Rafinaria Vega

Cu o istorie de 120 de ani în spate, Rafinăria Vega Ploieşti, un simbol al industriei românești, continuă să rămână o dovadă a priceperii când vine vorba de inovație, reziliență și adaptabilitate. A fost ridicată la finalul lui 1905 şi a trecut prin multe provocări de-a lungul istoriei: bombardamente, reconfigurări, presiunea capitalismului, dar și o reinventare în anii 2000. Vega își continuă povestea, legată direct de Petromidia, cea mai mare rafinărie din ţara noastră, dar și de oamenii săi dedicați care duc tradiţia mai departe.

Răzvan Cristea, director de producţie Rafinăria Vega: ”Cu toate că este cea mai mică rafinărie din ţară, Vega este singurul producător de bitum şi hexan din România şi pot menţiona aici că este cel mai mare producător de hexan din sud-estul Europei.”

Cele două produse "vedetă" ajută industrii din toate sferele. Bitumul este liantul din asfaltul pe care mergem zi de zi, iar hexanul acopera tot necesarul din România și este exportat în toată lumea.

Răzvan Cristea, director de producţie Rafinăria Vega: Hexanul este utilizat de toate fabricile de uleiuri din România și asigură necesarul întregii ţări, iar pentru bitum suntem singurul producător din ţară şi asigurăm cam 10-15% din necesarul ţării.”

Drumul până la astfel de performanțe a fost unul parcă desprins din filme. În 1905, Titu Maiorescu era în consiliul de administrație, iar câțiva ani mai târziu, Lazăr Edeleanu, dezvolta o metodă preluată apoi de rafinării din întreaga lume.

Valerian Coţofană-Afiliu, manager inspecţie Rafinăria Vega: În anul 1908 ilustrul inginer chimist Lazăr Edeleanu a inventat în laboratorul acestei rafinării metoda de rafinare a petrolului cu acid sulfuric. Prima rafinărie care a folosit această metodă a fost o rafinărie din Franţa.”

Rafinăria a avut un rol major în sistemul de rafinare comunist, fiind, la un moment dat, producătorul de catalizatori, fără de care instalațiile din celelalte rafinării nu puteau funcționa. După căderea regimului, rafinăria s-a confruntat cu impactul deloc ușor cu piața liberă.

Valerian Coţofană-Afiliu, manager inspecţie Rafinăria Vega: În anul 1997 rafinăria, dintr-un ordin de guvern, a fost închisă. Datorită salariaţilor acesteia şi a insistenţei lor către guvernanţi au reuşit ca această rafinărie să fie repornită. ”

Din 2007 a trecut în portofoliul KazMunayGas, odată cu preluarea activelor Rompetrol. Din acel punct, au început investițiile masive, circa 45 de milioane de dolari doar în ultimii 15 ani.

Răzvan Cristea director de producţie Rafinăria Vega: ”S-au modernizat toate instalaţiile din rafinărie, precum instalaţiile de bitum, hexan, dezaromatizare, rectificare, distilare vid.”

Pe platformă lucrează aproape 500 de oameni, mulți dintre ei seniori, martori ai evoluției din ultimele decenii, care, prin dedicarea lor, reprezintă cu adevărat sufletul acelui loc.

Valerian Coţofană-Afiliu, manager inspecţie Rafinăria Vega: În vara aceasta am împlinit 43 de ani de lucru continuu în această rafinărie, fără pauză. Tot aici a lucrat şi mama mea, 25 de ani, tot aici lucrează astăzi şi băiatul meu de vreo 5 ani.”

