“Acceptă joburile pe care toată lumea le urăște”. Sfaturile unui miliardar care și-a donat cândva sângele pentru a-și cumpăra mâncare

Averea netă a lui David Walentas este estimată în prezent la 2 miliarde de dolari, ceea ce îl face unul dintre cei mai bogați oameni din America, datorită companiei sale imobiliare Two Trees Management. El deține peste două duzini de proprietăți rezidențiale și comerciale în Dumbo, Brooklyn Heights, Williamsburg și Manhattan, potrivit Forbes.

Totuși, povestea magnatului imobiliar David Walentas începe departe de zgârie-nori și proiecte de miliarde. El a crescut în sărăcie în timpul Marii Depresiuni, a muncit de mic la ferme, fără mentori sau direcție clară, iar la un moment dat și-a donat chiar sângele pentru a-și permite o masă. În conversații recente cu Forbes, Walentas a împărtășit câteva dintre secretele succesului său.

Faceți joburile pe care toată lumea le urăște

Cu experiența muncii grele din copilărie, David Walentas spune că nu a disprețuit niciodată niciun job. Dimpotrivă, a căutat oportunități acolo unde alții le evitau. Într-o vară, a lucrat la o bază aeriană americană din Groenlanda, unde curăța fose septice pentru militari – „ceva pentru care zilele de la fermă m-au pregătit bine”, povestește el. „Săream în rezervor și curățam mizeria de pe pereți... 10 ore pe zi, șapte zile pe săptămână.”

Această disponibilitate de a accepta disconfortul și de a merge spre oportunități dificile avea să-i definească parcursul. După cariera militară, a lucrat la Singer Corporation, acceptând posturi de inginer în Australia și Japonia, iar mai târziu a aplicat aceeași mentalitate în imobiliare, făcând un pariu riscant pe o zonă defavorizată din Brooklyn, pe care băncile refuzau să o finanțeze.

Pentru a-și duce planul la capăt, a atras investitori și a dus o luptă complicată pentru aprobări și schimbări de zonare. Astăzi, poartă butoni gravați cu motto-ul care i-a ghidat întreaga carieră: „Fără curaj, fără glorie”.

Căutarea expunerii îți poate schimba traiectoria

La Universitatea din Virginia (UVA), David Walentas a descoperit ceva ce îi lipsise complet până atunci: expunerea la o altă lume. Implicarea într-o fraternitate și interacțiunea cu colegi proveniți din medii mai privilegiate i-au schimbat rapid perspectiva. „Oamenii pe care i-am întâlnit mi-au schimbat întreaga viziune asupra vieții”, spune el. „Erau din clasa mijlocie superioară, absolvenți de școli private, sportivi, membri ai consiliului studențesc. A fost cu adevărat transformator pentru mine.”

Acest mediu nu doar că i-a lărgit orizonturile, ci i-a influențat decisiv parcursul profesional. Aici l-a întâlnit pe Jeff Byers, viitorul său partener la Two Trees, care a avut un rol-cheie în dezvoltarea companiei și l-a introdus pe Walentas – astăzi un colecționar important – în lumea artei.

Dacă nu o poți controla, nu o deține

Walentas a făcut prima sa investiție atunci când s-a întors în SUA în concediu: o mică fermă lângă Charlottesville, cumpărată cu 30.000 de dolari. Deși pe hârtie investiția părea solidă – veniturile din chirii acopereau ipoteca – managementul defectuos era cât pe ce să o transforme într-un eșec. Agentul desemnat nu a reușit să încaseze chiria și a lăsat proprietatea neocupată luni întregi.

„Astăzi, acea proprietate ar valora probabil 20 de milioane de dolari”, a declarat el pentru Forbes, însă a vândut-o cu mult timp în urmă. Experiența i-a oferit o lecție esențială: „Dacă nu o pot gestiona, nu ar trebui să o dețin”. Din acel moment, controlul a devenit un principiu central în strategia sa. La Two Trees, firma sa imobiliară, acest principiu avea să stea la baza dezvoltării întregului imperiu.