Alarmă pe Wall Street: Acțiunile Tesla ar putea scădea cu 60%, după ce compania a raportat un nivel record de mașini nevândute

Compania lui Elon Musk a realizat vânzări mult sub așteptări și are un nivel record de inventar nevândut. Foto: Getty Images

JPMorgan, una dintre cele mai mari bănci din lume, trage un semnal de alarmă pentru investitorii de pe Wall Street: acțiunile Tesla ar putea scădea cu 60% până la finalul anului 2026. Compania lui Elon Musk a realizat vânzări mult sub așteptări și are un nivel record de inventar nevândut. Investitorii trebuie să se pregătească pentru un an dureros și pierderi uriașe, avertizează analiștii de la JPMorgan, care au menținut ratingul de „Subponderat” pentru Tesla.

Tesla a început luna aprilie cu un raport dezamăgitor privind livrările din primul trimestru. Compania de automobile electrice a vândut 358.000 de vehicule, cu 4% sub așteptările analiștilor și cu 7% mai puțin decât estimarea JPMorgan de 385.000 de livrări.

Aceste date l-au determinat pe analistul Ryan Brinkman să reitereze ratingul „Subponderat” pentru acțiunile producătorului auto și prețul țintă de 145 de dolari pe acțiune până la sfârșitul anului, adică o scădere de 60% față de nivelurile de luni.

Zeci de mii de mașini nevândute în inventar

Un nivel record de inventar nevândut stă la baza perspectivei negative a firmei.

„Creșterea record a vehiculelor nevândute adaugă probleme fluxului de numerar liber,” a explicat Brinkman. „Tesla a produs cu 50.363 de vehicule mai multe decât a livrat în 1T26, ceea ce indică o acumulare mai mare de inventar decât în orice alt trimestru anterior.”

Ultimele cifre privind vânzările Tesla au fost, de asemenea, sub estimarea UBS de 345.000 de livrări. Banca de investiții a menținut ratingul de Vânzare pentru acțiunile Tesla pe 19 martie, când a emis propria prognoză pesimistă.

Brinkman a menționat că producția Tesla a crescut cu 80% față de primul trimestru din 2023, însă compania vinde cu 15% mai puține mașini în aceeași perioadă.

Analistul a adăugat că, deși volumele de livrări ale Tesla au atins un vârf la începutul lunii iunie 2022, prețul acțiunilor a crescut cu aproximativ 50% de atunci.

Deconectarea dintre prețul acțiunilor și performanța recentă sugerează că Wall Street anticipează un scenariu care nu s-a materializat încă, investitorii mizând pe inițiative precum robo-taxiurile și roboții umanoizi, în timp ce vânzările de mașini scad.

JPMorgan consideră că investitorii ar trebui să rămână precauți în privința acțiunilor.

„Având în vedere că așteptările privind performanța Tesla s-au prăbușit pentru toți indicatorii financiari și de performanță pe toate perioadele până la sfârșitul deceniului, creșterea de +50% a acțiunilor TSLA și majorarea cu +32% a prețurilor țintă ale analiștilor, în timp ce această prăbușire are loc, implică o așteptare pentru o redresare rapidă, cu performanțe semnificativ mai bune decât cele anticipate anterior după acest deceniu,” a spus Brinkman.



