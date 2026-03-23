China vinde cele mai multe maşini din lume. Care sunt cele mai căutate modele din această ţară

1 minut de citit Publicat la 14:46 23 Mar 2026 Modificat la 14:46 23 Mar 2026

China vinde cele mai multe maşini din lume. Sursa foto: Sean Gallup/ Getty Images

Producătorii auto chinezi i-au depăşit pe cei niponi pentru prima dată la vânzările de vehicule pe plan mondial, în 2025, marcând o schimbare majoră în industria auto globală, conform unui raport al publicaţiei Nikkei, notează Agerpres.

Vânzările totale globale ale producătorilor auto din Japonia au scăzut anul trecut la aproximativ 25 milioane de unităţi, astfel încât "Ţara Soarelui Răsare" şi-a pierdut poziţia de lider pentru prima dată din 2000. Între timp, producătorii auto chinezi au vândut pe plan mondial aproape 27 milioane de unităţi în 2025, ocupând prima poziţie la nivel global.

Datele sunt compilate pe baza cifrelor publicate de producătorii auto şi a cercetărilor platformei auto MarkLines, a precizat Nikkei.

BYD, cea mai vândută marcă chineză

În rândul companiilor individuale, BYD a depăşit Ford, ajungând anul trecut pe locul şase în lume, în timp ce Geely a depăşit Honda, asigurându-şi locul opt. Şase producători auto chinezi au intrat în top 20 global, inclusiv Chery, Changan Automobile, SAIC Motor şi Great Wall Motors, depăşindu-i pe cei cinci producători auto niponi.

Pe segmentul vehiculelor electrice (EV), Tesla a fost depăşită de BYD, care a devenit anul trecut liderul vânzărilor EV pe plan mondial.

Tang Jin, analist la grupul nipon Mizuho Bank, şi expert în sectorul auto, a explicat că ascensiunea Chinei în poziţia de lider este mai mult decât o simplă schimbare de clasament, indicând o restructurare a industriei auto globale, pe fondul succeselor înregistrate de China în domeniul tehnologic, al rentabilităţii şi progreselor rapide pe segmentul cercetare-dezvoltare (R&D).

El a adăugat că Japonia trebuie să-şi reevalueze strategiile în domeniul electrificării şi al poziţionării pe piaţa mondială, ca răspuns al dezvoltării concurenţei.