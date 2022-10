Alocații majorate cu 100%! Care sunt românii care se vor bucura de mai mulți bani, lunar

Veste bună pentru familiile care se confruntă cu probleme financiare grave, în contextul în care o propunere legislativă are în vedere creșterea cu 100% a alocațiilor pentru familiile cu venituri reduse, care au copii în întreținere.

Mai mult decât atât, mai multe categorii de persoane vor primi ajutoare sociale, potrivit proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

Pentru moment, propunerea ar fi fost adoptată tacit, în luna septembrie, de către Senat, urmând să primească votul decisiv la Camerei Deputaților pentru a merge mai departe si a produce efecte. Așadar, Legea NU este încă în vigoare!

Prin acest proiect de lege se dorește încurajarea natalității. Alocația va fi denumită - "alocație pentru susținerea familiei", scrie legislațiamuncii.manager.ro.

În expunerea de motive se poate vedea că:

"De exemplu, alocația prevăzută de Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei nu a mai suferit actualizări de aproape 7 ani, în condițiile în care creșterea prețurilor a fost constantă, iar în anul 2022 se prefigurează cea mai mare inflație din ultimul deceniu.

De asemenea, raportarea alocației prevăzută de Legea nr.277/2010 la indicatorul social de referință, care abia recent a suferit o majorare egală cu inflația din anul precedent, determină o valoare a alocației pentru susținerea familiei cu valoare extrem de mică, care nu poate fi considerată nici sprijin pentru familii și nici un instrument de politică publică pentru încurajare a natalității.

Pentru a răspunde acestei probleme emergente, prezenta propunere legislativă are în vedere o majorare cu 100% a alocației pentru sprijinirea familiilor, pentru toate categoriile de beneficiari prevăzuți de lege, de la familiile cu un copil și până la familiile cu patru sau mai mulți copii.

De asemenea, în vederea actualizării categoriilor de beneficiari, propunem și majorarea cu 100% a limitelor eligibilității beneficiarilor și a nivelului de alocație, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dat fiind că în ultimii 7 ani nivelul salariului minim pe economie s-a majorat in fiecare an, astfel incat numărul de beneficiari ai legii s-a redus de la un an la altul.”

De asemenea, pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,80 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației va fi stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, denumit în continuare ISR, după cum urmează:

a) 0,3280 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,6560 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,9840 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) l,3120 ISR pentru familia cu 4 copii si mai mulți.

Astfel, o familie cu 2 copii, din situația expusă mai sus, va primi o alocație de aproximativ 340 de lei, față de 172 de lei, atât cât este în momentul prezent.

Pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,80 ISR și până la 1,60 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:

a) 0,3000 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,6000 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) 0,9000 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) l,2000 ISR pentru familia cu 4 copii si mai mulți.

De asemenea, familia monoparentala al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,80 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință, după cum urmează:

a) 0,428 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,856 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) l,284 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) l,712 ISR pentru familia cu 4 copii si mai mulți.

Pentru familia monoparentală (persoane singure, văduve, divorțate, etc) al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,80 ISR și până la 1,60 ISR inclusiv, cuantumul alocației este stabilit după cum urmează:

a) 0,408 ISR pentru familia cu un copil;

b) 0,816 ISR pentru familia cu 2 copii;

c) l,224 ISR pentru familia cu 3 copii;

d) l,632 ISR pentru familia cu 4 copii si mai mulți.

Precizăm că ISR reprezintă indicele social de referință și are valoarea de 525,5 lei, de la 1 martie 2022. ISR este, potrivit legii, o unitate exprimata în lei la nivelul căreia se raportează prestațiile bănești suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.