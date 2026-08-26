ANAF anunţă noi proceduri pentru românii care nu îşi declară toate veniturile. Pot fi chemaţi chiar şi la audieri

4 minute de citit Publicat la 15:48 26 Aug 2026 Modificat la 15:48 26 Aug 2026

Prin notificare, ANAF îi va putea chema pe oameni la audieri. Sursa foto: Getty Images / Agerpres Foto

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat, luni, în dezbatere publică, proiectul noii proceduri de stabilire din oficiu a contribuţiilor sociale, notificare și audiere, în cazul unor persoane fizice care au venituri din activități independente, precum activități și pensii din străinătate, scrie Startup Cafe.

Începând cu veniturile din 2025, contribuțiile sociale datorate se stabilesc și se declară de contribuabili pentru toate categoriile de venituri realizate într-un an fiscal, în anul următor celui de impunere, prin depunerea Declarației unice (formularul 212) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Modificările s-au decis prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 128/2024.

„Astfel, s-a eliminat obligația depunerii declarației unice estimative”, precizează ANAF în referatul de aprobare a proiectului de ordin.

De asemenea, prin Legea nr. 141/2025 au fost reglementate unele obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, respectiv pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 3.000 lei.

În cazul veniturilor din străinătate, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de contribuabili și se declară în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Dacă oamenii nu depun declarația fiscală, ANAF are dreptul să stabilească din oficiu datoriile fiscale ale contribuabililor, prin decizie de impunere.

ANAF a venit acum cu un proiect de ordin pentru aprobarea unor documente ce vizează categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale și/sau contribuția de asigurări sociale de sănătate:

- procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice;

- modelul și conținutul următoarelor formulare:

„Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice”;

„Invitație la cel de-al doilea termen al audierii, în vederea exercitării dreptului de exprimare a unui punct de vedere”;

„Referat privind estimarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor de plată”;

„Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”;

„Decizie de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

Ordinul ANAF urmează să se aplice pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate cu titlu de contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate în anul fiscal 2025.

Categoriile de venituri vizate de ANAF

Astfel, categoriile vizate de ANAF sunt:

activităţi independente

din drepturi de proprietate intelectuală

venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III din Codul fiscal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal

cedarea folosinţei bunurilor (chirii)

activităţi agricole, piscicultură, silvicultură

investiții

alte surse

venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătateî

În cazul persoanelor care au obținut venituri din străinătate, ANAF menționează în procedura sa și modul în care va identifica persoanele fizice care obțin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate pentru care se stabilește din oficiu contribuția de asigurări sociale.

Astfel, se recurge la „schimbul de informaţii” între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţi fiscale din străinătate, prin intermediul aplicaţiei informatice naţionale „Automatic Exchange of Information" - AEOI.

ANAF va chema oamenii la audieri

ANAF va trimite o notificare persoanelor fizice care nu au declarat contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate, după caz.

Astfel, oamenilor li se va pune în vedere că figurează în evidențele fiscale cu venituri anuale cumulate:

care depășesc plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, iar contribuabilii aveau obligaţia declarării contribuției de asigurări sociale;

asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate, iar contribuabilii aveau obligația declarării CAS și/sau CASS;

din activități independente, iar contribuabilii aveau obligația declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate;

care depășesc plafonul de 6 salarii minime brute pe țară, iar contribuabilii aveau obligaţia declarării contribuției de asigurări sociale de sănătate;

din pensii din străinătate, iar contribuabilii aveau obligația declarării CASS în Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Categoriile de persoane fizice vizate, care nu și-au declarat la termen veniturile respective, „se sancţionează cu amendă contravenţională, prevăzută la art. 336 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală”.

Amenda este de la 50 lei la 500 lei, conform prevederii legale menționate de ANAF.

După, de la momentul primii acestei notificări de stabilire din oficiu a contribuțiilor, persoanele vizate au la dispoziție 20 zile pentru a depune declarația unică.

„În caz contrar, ANAF trece la stabilirea din oficiu a obligaţiei de plată”, se mai arată în modelul de notificare propus.

În plus, prin notificare, ANAF îi cheamă pe oameni la audieri: „(...) vă rugăm să vă prezentați, în termen de 7 zile de la data primirii prezentei notificări, în vederea audierii, conform prevederilor art.9 din Codul de procedură fiscală”.

Apoi, ANAF va trimite persoanelor fizice și o invitație la cel de-al doilea termen al audierii, „în vederea exercitării dreptului de exprimare a unui punct de vedere”, în cazul în care contribuabilii respectivi nu s-au prezentat la audiere în urma notificării și nici nu au refuzat explicit să se prezinte prezentați la termenul stabilit de organul fiscal în vederea audierii.