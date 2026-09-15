Ce se întâmplă cu șantierele din România după ce s-au terminat banii din PNRR. Avertisment al patronatelor din construcţii

Constructorii cer proiecte noi după încheierea investiţiilor din PNRR. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Sectorul construcțiilor din România a avut o perioadă bună în anii în care s-au derulat proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar în ultimele luni, în timp ce comerțul și serviciile trăgeau economia în jos, construcțiile au fost printre puținele sectoare care au rămas pe plus. Acum, însă, cei din domeniu atrag atenția că sacul cu bani de la Bruxelles s-a terminat. Fără proiecte noi și strategii la nivel național, sectorul riscă să intre pe pierdere, iar angajați ar putea fi și ei afectați. "Sunt investițiile statului, dar sunt și investițiile private", a declarat Irinel Gheorghe, vicepreședinte al Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).

Miliarde de euro din PNRR au ajuns pe șantiere din toată țara. Cu banii europeni s-au construit autostrăzi, spitale, creșe și grădinițe, s-au făcut școli și s-au realizat investiții în infrastructură – într-unul dintre cele mai ample programe de dezvoltare din ultimii ani.

"Valoarea totală de 20 miliarde – 12,97 miliarde, circa 60% din ţinta recalculată... este aferentă lucrărilor din alte domenii, cum ar fi: din sănătate, digitalizare, economie, educaţie. Şi pentru constructori, suma rămasă se concentrează la 9,45 de miliarde de euro. Deci, practic, 44,8% din total, aproape jumătate din întreg PNRR-ul trece prin şantierele firmelor de construcţii", a declarat Daniel Piţurlea, vicepreşedintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).

Doar că firmele din domeniu încă mai așteaptă să încaseze sume importante de bani pentru lucrări.

"Plățile au fost făcute foarte greu și întârziat din multe motive. În momentul de față, la sfârșit, sunt situații în care lucrări finalizate sunt plătite în proporție de peste 50%, la final. Probabil că banii pe PNRR se vor plăti, până undeva, spre sfârșitul anului", a explicat Cristian Erbaşu, preşedinte FPSC.

Constructorii se uită deja la ce urmează și atrag atenția că România trebuie să își dezvolte propriile investiții, în paralel, cu banii europeni care vor veni în următorii ani.

"Avem finanțările de coeziune, fondurile europene pe coeziune. Problema este că acum, aici este un apel disperat al nostru, politicienii să se trezească. Nu avem în momentul de față – s-a terminat PNRR-ul – nu avem proiecte care să fie derulabile, pentru că multe dintre ele nu au o finanțare asigurată.

Neavând un guvern cu puteri depline, nu se poate reface bugetul, revizuirea bugetului și, prin urmare, nu avem buget pentru cofinanțarea acestor proiecte. Trebuie să dezvoltăm proiecte de dezvoltare proprii", a transmis Cristian Erbaşu, preşedintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții.

Irinel Gheorghe, vicepreședinte al FPSC, a precizat în cadrul conferinţei de luni: "Sunt investițiile statului, dar sunt și investițiile private. Doar că ce le oferă România privaților în momentul ăsta?!? Le oferă prețuri cu energia electrică cele mai mari din Europa, lipsă de predictibilitate fiscală și un cost al forței de muncă, ce nu mai este un argument pentru România".

Mai puține proiecte de infrastructură ar putea însemna și mai puține locuri de muncă. Iar în acest caz, antreprenorii din domeniu se așteaptă ca muncitorii calificați să plece în alte țări din Europa, iar cei necalificați să îngroașe rândurile șomerilor.