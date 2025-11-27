Analist economic, despre măsurile fiscale pentru 2026: Nu sunt bani. Avem probleme cu reformele care nu sunt încă în vigoare

Românii, din nou ţinta noilor măsuri fiscale pregătite de Guvern în 2026. Sursa foto: Agerpres

Profesorul de economie internaţională Christian Năsulea a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că pentru anul 2026 politicienii nu au un plan bine pus la punct pentru ca deficitul să ajungă sub 6% şi a avertizat că nu sunt bani la bugetul de stat. "Sper să existe înţelepciunea şi claritatea în interiorul Coaliţiei şi în interiorul Guvernului ca să fie alese cele mai bune lucruri care funcţionează, care au cel mai bun potenţial de a da rezultate", a precizat analistul economic. În legătură cu finalul lui 2025, Christian Năsulea a spus că nu se aşteaptă la alte măsuri de austeritate pentru români şi a estimat că deficitul bugetar va fi de 8,4%. În plus, specialistul a mai subliniat că reforma care vizează magistratura, dar şi reformarea companiilor de stat şi cea din administraţia locală ar fi trebuit deja să fie în vigore.

La întrebarea: "Ce poate aduce 2026?", venită din partea realizatoarei emisiunii "Top News", Sabina Iosub, Christian Năsulea a răspuns: "O să vedem. Sunt atât de multe lucruri care sunt în curs. Practic, ăsta este răspunsul: nu ştim, pentru că, din păcate, politicienilor noştri le place să facă lucrurile pe ultima sută de metri. Rezolvăm lucruri, dar le rezolvăm la limită, în ultimul moment posibil, în al doisprezecelea ceas, măcar să fie lucrurile rezolvate aşa. Şi atunci nu ne putem aştepta, de fapt, nici anul acesta să avem o imagine foarte clară cu privire la 2026, înainte să se termine 2025, pentru că aşa facem noi lucrurile în România, în general. Sper din tot sufletul că, în momentul în care începem să vedem nişte date, vom avea mai multe lucruri care să aibă sens. Exemplul pe care îl dădea domnul Oprea mai devreme este un exemplu foarte bun: de a da stimul pentru economie, care să nu coste bani, pentru că statul român nu are bani în acest moment.

Şi sper din listele care circulă pe internet, cu tot felul de propuneri care se presupune că se discută acum, să existe înţelepciunea şi claritatea în interiorul Coaliţiei şi în interiorul Guvernului ca să fie alese cele mai bune lucruri care funcţionează, care au cel mai bun potenţial de a da rezultate. Însă, cu mare atenţie, pentru că nu sunt bani. Nu poţi să începi să extinzi cheltuielile într-o perioadă în care cifrele spun un lucru foarte simplu: spun că trebuie să reduci cantitatea de bani care este de la bugetul de stat, în aşa fel încât să revenim în nişte parametri normali de funcţionare".

Întrebat cât de complicată devine echilibrarea situaţiei economice, analist economic a explicat astfel: "Problema echilibrului sau, mai degrabă, a dezechilibrului în care existăm în acest moment este foarte amplă. Deci, deocamdată, nu există foarte multe lucruri care se mai pot întâmpla pe final de an, care să afecteze foarte mult unde vom ajunge cu deficitul pe anul acesta. Deci, din punctul acesta de vedere, cred că 2025 este aproape de claritate, cel mai probabil, vom fi la acel 8,4%. Nu cred, sper că nu mai apare nicio lebădă neagră, nicio surpriză extraordinar de mare care să ne scoată din parametri pentru anul acesta".

Ulterior, în timpul declaraţiilor, profesorul de economie internaţională a mai făcut următoarele precizări: "Pentru mine, problema de ansamblu este alta: este că avem probleme cu această reformă care vizează magistratura, avem probleme cu reformarea companiilor de stat, cu administraţia locală, cu extrem de multe lucruri care ar fi trebuit deja să fie în vigore, în aşa fel încât anul viitor sau pentru anul viitor să avem deja un pic de claritate, să ştim că lucrurile merg într-o direcţie bună. Deocamdată, pentru anul viitor, nu avem mai nimic în aşa fel încât să putem să ne formăm o idee ca să ştim dacă putem să mergem mai jos de acel 6, unde ne-am propus să fim, în aşa fel încât să putem, la un moment dat, în următorii ani, să ajungem sub 3%, unde ar trebui să fim".