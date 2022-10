Angajări în România, pe salarii de 5.000-7.200 de lei. Românii strâmbă din nas: "Nu găseşti pe nimeni, poate începători"

După scumpiri la alimente şi alte produse, facturi mai mari şi inflaţie crescută, românii nu par interesaţi de joburi unde pot câştiga până la 7.200 de lei lunar.

Este cazul unui antreprenor român care a postat un anunţ de angajare pe un grup de Facebook, iar majoritatea îi răspund că salariul este mic.

Angajatorul spune în anunţul postat pe grupul "Constructori şi meseriaşi în construcţii" că oferă salarii între 5.000 şi 7.200 de lei.

"Dacă nici cu banii ăștia nu găsești, chiar că e nasol", este un comentariu la anunţ.

"Eu am lucrat la el. E foarte corect cu banii. Te ajută cu bănuți. Ca și om e super ok. Am lucrat cu scule profesionale, dar în schimb cere mulți metri pe zi, eu montam în medie pe zi 12 – 14 medie zilnic și nu a fost mulțumit", spune un alt utilizator Facebook.

"Nu găsești pe nimeni! Poate începători", "Păi eu dacă îți pun 20 de mp pe zi, tu îmi oferi 5000 de lei?" sau "Nu vine nimeni la banii ăștia", sunt alte comentarii la anunţ.

Cel care a postat anunţul intervine şi le răspunde oamenilor. "La 5000-7200, eu mai plătesc încă o dată la stat. Fă calculul acum", spune angajatorul într-un comentariu.