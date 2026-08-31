Angajații ANAF vor primi, din 2027, bonusuri de performanță diferenţiate pe trei niveluri

Bonusurile vor fi acordate în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă. Foto: Hepta

Din 2027, angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor primi bonusuri de performanță diferenţiate pe trei niveluri. Guvernul Bolojan a adoptat, luni, metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanţă la nivelul structurilor organizatorice ale ANAF, cu un nou mecanism de recompensare a performanţei pentru personalul ANAF, relatează Agerpres.

Guvernul a transmis, într-un comunicat de presă, că „mecanismul pune în aplicare angajamentele asumate de România prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în cadrul Reformei R1 - Reforma ANAF prin digitalizare, Jalonul 197, care prevede introducerea unui mecanism de stimulare de tip bonus-malus pentru funcţionarii ANAF, corelat cu gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanţă”.



Astfel, bonusurile vor fi acordate în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi de contribuţia individuală la rezultatele instituţiei.

Printre principalele criterii se numără:

contribuţia la realizarea veniturilor bugetului general consolidat;

activităţile de sechestrare şi valorificare a bunurilor pentru recuperarea creanţelor;

nivelul de risc şi complexitatea activităţii;

competenţa profesională şi implicarea în îndeplinirea sarcinilor suplimentare, precum şi rezultatele activităţii de control;

Conform sursei citate, recompensele financiare vor fi diferenţiate pe trei niveluri, în funcţie de activitatea desfăşurată şi de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanţă.