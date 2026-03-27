ASF: Valoarea activelor din fondurile private de pensii a ajuns la 11% din PIB-ul României. Creșterea anuală a fost de 34%, anul trecut

1 minut de citit Publicat la 17:03 27 Mar 2026 Modificat la 17:03 27 Mar 2026

Valoarea activelor fondurilor de pensii private a crescut cu 34% anul trecut și a ajuns la 11% din PIB. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins nivelul de 209,03 miliarde lei la finalul lunii decembrie 2025, marcând o creștere de 34% față de aceeași perioadă a anului anterior, scrie Agerpres, care citează Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

"Această dinamică reflectă atât contribuțiile constante ale participanților, cât și performanța investițională într-un context economic caracterizat de volatilitate, dar și de oportunități", precizează ASF.

Conform sursei citate, fondurile de pensii administrate privat, cunoscute drept Pilonul II, continuă să reprezinte componenta dominantă a sistemului, cumulând active de 201,6 miliarde lei, în creștere cu 34% față de anul precedent.

În același timp, fondurile de pensii facultative, sau Pilonul III, au înregistrat o evoluție similară, ajungând la active de 7,42 miliarde lei.

Valoarea activelor din fondurile de pensii private a ajuns la 11% din PIB-ul pe 2025

În opinia administratorilor, rezultatul confirmă interesul în creștere pentru economisirea suplimentară și pentru responsabilitatea financiară individuală.

Raportat la dimensiunea economiei, activele totale ale sistemului de pensii private au ajuns la circa 11% din PIB, consolidând rolul acestui sistem ca investitor instituțional major și ca sursă de finanțare pentru economia reală.

Produsul Intern Brut al României în 2025 a fost aproximativ 1.909 miliarde de lei.

8,5 milioane de români contribuie la Pilonul II

"Din perspectiva participării, sistemul a continuat să se extindă. La finalul anului 2025, numărul total al participanților a ajuns la 9,46 milioane persoane, comparativ cu 9,12 milioane în anul anterior.

Dintre aceștia, 8,46 milioane sunt participanți în Pilonul II, în timp ce aproape un milion de persoane sunt înscrise în Pilonul III', detaliază ASF.

Conform instituției, structura investițională a fondurilor de pensii private rămâne una prudentă, orientată către stabilitate și protejarea capitalului participanților. Astfel, aproximativ 69% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, în timp ce investițiile în acțiuni reprezintă 26%, rezultatul fiind un echilibru între siguranță și randament.

ASF mai arată că avansul semnificativ al activelor, extinderea numărului de participanți și menținerea unei structuri investiționale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private și o bună capacitate a acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanți.

Înființată în anul 2013 prin Ordonanță de Urgență, Autoritatea de Supraveghere Financiară este entitatea națională responsabilă cu reglementarea și supravegherea pieței asigurărilor, a pensiilor private și a pieței de capital, ce însumează peste 10 milioane de participanți.