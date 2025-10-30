Ferrari își consolidează poziția în România. Anunțul oficial: „Piața din București e pregătită să treacă la nivelul următor”

Ferrari își consolidează poziția în România. Foto: Getty Iamges

Într-un moment-cheie pentru piața auto premium din România, Ferrari își consolidează poziția în ţara noastră. Ferrari of Bucharest a anunțat oficial preluarea operațiunilor de către grupul canadian Holand Automotive. O nouă strategie ambițioasă și lansarea națională a modelului Ferrari Amalfi promit să redefinească standardele luxului și performanței.

Ferrari România a dat startul unei noi etape prin oficializarea preluării operațiunilor de către grupul canadian Holand Automotive. Sub denumirea Ferrari of Bucharest, noul acționariat a prezentat deja direcțiile strategice menite să consolideze prezența mărcii pe piața premium din ţara noastră.

Gab Bitton, president Holland AutomotiveGroup: Avem două reprezentanțe în sudul Californiei, una mare în Montreal, iar acum ne-am dorit să fim prezenți și în Europa, să ne extindem investițiile în această regiune. Am ales Bucureștiul. Oportunitatea s-a ivit și am profitat de ea datorită demografiei, datorită oamenilor. Este o piață fabuloasă cu oameni fabuloși care apreciază un brand precum Ferrari. Cred că piața din București este pregătită să treacă la nivelul următor cu Ferrari.

Reprezentanții Ferrari și Holand Automotive au discutat despre oportunitățile de creștere în segmentul automobilelor de lux. Sub noua conducere accentul este pus pe strategii orientate spre experiența clienților și valorificarea potențialului pieței românești în materie de automobile exclusiviste.

Reno de Paoli, Head of Ferrari Europe and Africa: Ferrari a intrat pe piața auto din România în 2008. Atunci a fost lansat oficial primul showroom aici, în București. Exista un grup foarte pasionat de entuziaști ai automobilelor care susțin Ferrari. Oameni care apreciază cu adevărat designul, inovația, tehnologia și măiestria. Toate aceste elemente constituie ADN-ul Ferrari. Ne concentrăm cu adevărat pe crearea unei noi baze solide pentru piața românească. Este concentrată pe un concept simplu, un concept construit în jurul experienței clientului. Dorim cu adevărat să îmbunătățim experiența clientului aici și să oferim excelență în fiecare moment pentru client.

Astăzi s-a lansat oficial în România noul Ferrari Amalfi, un Grand Tourer care a impresionat prin performanțele sale și designul emblematic. Ferrari Amalfi se remarcă prin motorizarea sa impresionantă, un propulsor V8 biturbo care dezvoltă 640 de cai putere, asigurând o accelerație fabuloasă, atingând 200 de km-h în doar 9 secunde. Acest Grand Tourer oferă un echilibru perfect între confort și sportivitate, cu un interior luxos, materiale premium și tehnologie avansată, gândită pentru a transforma fiecare drum într-o experiență exclusivă.

Preluarea de către Holand Automotive și introducerea Ferrari Amalfi vin să reafirme angajamentul Ferrari față de piața românească. Istoria Ferrari este reprezentată şi în Formula1. Spectacolul pe circuit devine tot mai urmarit in Romania. De 2 ani Universul Antena transmite live fiecare cursa de Formula 1 si aduce in fata publicului imagini si interviuri exclusive cu cei mai urmariti piloti.​