Producția de mașini Dacia, orientată tot mai mult spre Maroc. Șeful Dacia se plânge de taxele și de costurile de producție din România

7.000 de noi locuri de muncă la uzinele Dacia din Maroc. Foto: Hepta

România pierde din competitivitate în ceea ce privește industria auto, în fața altor piețe, precum Marocul, unde grupul Renault are în vedere noi investiții și angajări. Despre acest lucru a avertizat chiar șeful Dacia din România, Mihai Bordeanu, care a precizat că este incertă extinderea producției în țara noastră, pe fondul fiscalității și a creșterii costurilor de producție, potrivit Economica.net.

Șeful Dacia a precizat că situția mai degrabă se degradează în România în ceea ce privește mediul investițional.

“Sunt și unele care se ameliorează, dar dacă facem suma mi-e teamă că o luăm în jos. Ar fi păcat, pentru că pierdem niște oportunități. Suntem la un punct de cotitură în industria auto, se vor reconfigura strategiile în următorii patru – cinci ani și ar fi bine să fim mai în față”, a precizat Mihai Bordeanu.

El a mai spus că proiectul de extindere a capacității Dacia de producție este încă în discuție și a avertizat că fiscalitatea și prețurile la energie evoluează “într-o direcție care nu ne avantajează”:

“Ne ajută poziția geografică, infrastructura, mai ales cea aflată în construcție. Sunt puncte pozitive și negative, dar e clar că ne-ar sta mai bine să fim mai competitivi”, a mai spus șeful Dacia din România, potrivit sursei citate.

Șeful Renault anunță noi locuri de muncă în Maroc

Aceste precizări vin în contextul în care Renault ia în considerare creșterea producției în Maroc. Aflat într-o vizită oficială în această țară, prima sa călătorie în străinătate de la numirea sa în funcție, François Provost, CEO al Grupului Renault, a pus bazele unei noi etape a parteneriatului strategic dintre producătorul auto francez și Regat, potrivit presei franceze.

Grupul intră astfel într-o nouă etapă de dezvoltare industrială în Maroc, marcată de reînnoirea unor modele emblematice precum Dacia Sandero, Sandero Stepway, Logan și Jogger, odată cu introducerea unor versiuni electrificate.

Sandero Stepway va beneficia pentru prima dată de un motor hibrid, lansarea sa europeană fiind programată pentru al patrulea trimestru al anului 2026. Pe termen mediu, hub-ul marocan va găzdui o nouă gamă electrificată Dacia, susținută de o platformă complet nouă până în 2030. Această tranziție este însoțită de modernizarea instalațiilor industriale și de perfecționarea echipelor locale, François Provost subliniind fiabilitatea și flexibilitatea bazei industriale marocane, explică Challenge.

În timpul vizitei sale la uzina din Tanger, directorul general a lăudat performanța unităților industriale, inclusiv Somaca din Casablanca. Împreună, aceste două unități își propun o producție combinată de 400.000 de vehicule până la sfârșitul anului 2025, reprezentând aproape 18% din volumul global al Renault. „Cu o cotă de piață locală de 40%, Marocul a devenit a opta cea mai mare piață a grupului la nivel mondial în ceea ce privește vânzările.”

Grupul Renault a anunțat oficial, de asemenea, crearea Renault Technologie Maroc (RTMA), un centru de inginerie și cercetare și dezvoltare situat în Tetouan Offshore și Tanger.

Centrul RTMA, asociat proiectelor ecosistemice ale Renault din Maroc, este așteptat să genereze aproximativ 7.000 de locuri de muncă directe și indirecte până în 2030.