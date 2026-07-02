Un model nou de Fiat 500 apare pe piață: Topolino Sport Special Edition a fost creat pentru tineri. Cum arată micro-mașina simpatică

2 minute de citit Publicat la 15:26 02 Iul 2026 Modificat la 15:26 02 Iul 2026

Fiat Topolino Sport Special Edition. Sursa foto: Stellantis

FIAT prezintă noul Topolino Sport Special Edition, o serie specială creată pentru a se conecta cu publicul tânăr și pentru a aduce un plus de energie și stil mobilității urbane. Modelul își găsește inspirația în bogata moștenire a brandului, în special în legendara Nuova 500 Sport din 1958, un simbol al curajului și al spiritului sportiv, a transmis producătorul auto Stellantis, miercuri.

Reinterpretat într-o cheie modernă, noul Topolino Sport păstrează ADN-ul iconic FIAT, dar îl adaptează unei generații care caută simplitate, joacă și libertate de mișcare. Este descris de brand ca fiind „simplu, jucăuș și iconic”, o combinație care definește perfect acest model compact dedicat mediului urban.

Quadriciciclul electric categoria L6e are motor de 6 kW și viteză limitată la 45 km/h.

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Design mai sportiv și personalizare extinsă

Noua ediție specială iese în evidență printr-un design mai dinamic și opțiuni extinse de personalizare. Clienții pot alege între patru combinații de culori și trei seturi diferite de dungi:

alb cu bandă roșie

albastru cu dungi albe

galben cu dungi negre

negru cu bandă roșie

Aspectul sportiv este completat de elemente de design dedicate: bandă decorativă specifică, rame negre pentru faruri, jante vopsite în negru mat și logo „Sport”. De asemenea, oglinzile negre accentuează caracterul modern și încrezător al modelului.

Interior cu accente moderne

În habitaclu, aceeași filosofie de design continuă.

Interiorul include scaune negre și un „Dolcevita Box” actualizat, acoperit cu vinil cu efect carbon, alături de o curea nouă de prindere – detalii care adaugă un aer contemporan, păstrând în același timp farmecul iconic al modelului.

O mașină gândită pentru tineri: Ce este kitul „Monsterlino” pe care îl va primi fiecare client

FIAT mizează puternic pe atractivitatea acestui model în rândul tinerilor, printr-un design prietenos, jucăuș și foarte simpatic, dar și prin paleta de culori vibrante care permite personalizarea în funcție de stilul fiecărui utilizator.

Topolino Sport este conceput ca un companion urban ușor de iubit, ideal pentru mobilitatea de zi cu zi în oraș.

Pentru a completa experiența, fiecare client Topolino Sport va primi kitul „Monsterlino” – un sistem audio Bluetooth hi-fi dual stereo, menit să adauge un plus de distracție fiecărei călătorii.