Avertisment BNR: Turismul României are „gaură” de 5 miliarde de euro

Românii cheltuiesc cu 5 miliarde de euro mai mult în vacanțe în străinătate decât cheltuiesc străinii în România, a declarat, miercuri, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR). Este un deficit major în ceea ce privește turismul care arată că țara noastră nu este competitivă nici în acest sector, relatează Agerpres.

România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, a atras atenția Cristian Popa.

„Deci 5 miliarde de euro mai mult cheltuim ca români în afara ţării, decât cheltuiesc străinii în România. Arată deficienţe de competitivitate. Este nevoie de creşterea competitivităţii, este nevoie de o infrastructură mai bună, este nevoie de servicii mai bune, este nevoie de investiţii străine directe în sectorul turistic pentru a reduce acest deficit. În România avem cel mai mare deficit extern din Europa, ca şi cel mai mare deficit fiscal”, a spus reprezentantul BNR, la INVEST Summit 2025, eveniment internaţional dedicat poziţionării României pe harta investiţiilor în ospitalitate.



Cristian Popa a precizat că ar trebui căutate soluţii pentru a face România mai atractivă şi mai competitivă pentru turismul intern şi pentru cel internaţional.



„Capitalul curge acolo unde este cel mai bine primit. Este un motto, este un principiu pe baza căruia funcţionează lumea din zilele noastre. În România avem un stoc de investiţii străine directe de peste 120 de miliarde de euro. Un stoc care a crescut din anii '90 şi până în prezent. Miliarde care au venit, au creat fabrici, au creat unităţi de producţie, au creat joburi în România”, a spus el.

Declarațiile oficialului BNR vin în contextul în care, la începutul lunii noiembrie, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a transmis că România este singura ţară din Europa care atrage mai puţini turişti internaţionali astăzi decât în perioada comunistă.

Astfel, dacă în 1980, ţara era vizitată de peste 3,4 milioane de turişti străini, în prezent numărul turiştilor străini este puţin peste 2 milioane, potrivit datelor ANAT.

ANAT a transmis că turismul românesc nu a fost niciodată tratat ca un sector strategic, deşi ar putea reprezenta peste 10% din PIB şi ar genera investiţii, locuri de muncă, branding internaţional şi dezvoltare regională.