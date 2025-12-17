Analist economic: „Ar fi o greșeală să se taie salariile. Ții toate loazele în sistem? Trebuie dați afară”

Reforma administrației locale și centrale a fost amânată până după alegerile din București.Foto: Guvernul României

Fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor, Gabriel Biriș, a declarat, la Antena 3 CNN, că ar fi o greșeală ca salariile funcționarilor publici să fie tăiate „otova”, iar în schimb ceea ce ar trebui să facă Guvernul Bolojan este să demită „loazele” din administrația publică. Analistul economic a avertizat Executivul că trebuie să fie responsabil cu bugetul pentru 2026, să reducă din cheltuieli și să își crească veniturile.

Partidele din Coaliția de guvernare nu au reușit să ajungă la un consens în privința reducerii cheltuielilor din administrația publică. În timp ce Ilie Bolojan, sprijinit de PNL și USR, și-ar dori tăieri de salarii cu 10%, cei de la PSD și-ar dori o reducere a cheltuielilor cu 10% și să rămână la latitudinea autorităților locale cum vor face această economie.

Expertul în drept fiscal Gabriel Biriș a explicat că și în opinia lui tăierea salariilor „otova”, adică același procent pentru toți bugetarii, ar fi o greșeală. În schimb, spune el, trebuie dați oameni afară.

„Un lucru foarte rău ar fi acum să se scadă salariile otova. Pentru că ce faci? Demotivezi oamenii care muncesc și ții toate loazele în sistem? Trebuie dați afară. Toate loazele și liberali și pesediști”, a spus avocatul Gabriel Biriș, fondatorul The Tax Institute.

Analistul economic a atras atenția că Guvernul trebuie să vină cu un buget pentru 2026 responsabil.

„În primul rând testul pe care trebuie să îl treacă Coaliția asta e testul responsabilității față de țară. E vorba de responsabilitate, e primul buget, trebuie să reducăd e la 8,5 la 6,5 maxim deficitul, deci 2% din PIB, asta în condițiile în care populația deja îmbătrânită se pensionează mai mult și e presiune pe pensii, trebuie să creștem și cheltuielile pe apărare. Până acum nu am văzut reforme, să fim serioși, am văzut doar creșteri de impozite. Reformă e să schimbi ceva într-un timp rezonabil nu peste 20 de ani. Trebuie crescute veniturile și reduse cheltuielile asta e clar”, a spus Biriș.

După ședința Biroului Permanent Naţional al PSD de la data de 19 noiembrie, Sorin Grindeanu a anunțat că deși partidul nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, este de acord cu eficientizarea activităţii aparatului central.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că „percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”. Prim-ministrul a spus că tăierile trebuie făcute acolo unde se impun, de la caz la caz, nu unitar peste tot.

Reforma administrației locale și centrale a fost amânată până după alegerile din București. Coaliția nu s-a mai întrunit de aproximativ o lună în contextul campaniei electorale pentru Capitală. Prima ședință are loc miercuri, iar discuţiile vor viza, între altele, pregătirea proiectului bugetului de stat pe anul viitor, stabilirea salariului minim pe 2026 şi reforma administraţiei publice.