Ilie Bolojan anunță noile măsuri pentru pensiile magistraților și tăierile din administrație

Ilie Bolojan susține o conferință de presă după o lună și jumătate.

Printre principalele teme abordate se numără reforma pensiilor magistraților, reforma administrației și programul SAFE.

Reforma pensiilor magistraților este unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultimele săptămâni. De altfel, reforma pensiilor a creat tensiuni în cadrul Coaliției de guvernare.

Multe dintre întâlnirile anterioare ale partidelor s-au încheiat fără un acord în privința acestui subiect.

Acum, însă, Guvernul a pregătit proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților pe care își va asuma, din nou, răspunderea în Parlament. Potrivit noului proiect, magistrații vor beneficia de o pensie de serviciu echivalentă cu cel mult 70% din ultimul venit net.

Perioada de tranziție a fost prelungită la 15 ani, ceea ce înseamnă că se va reduce treptat vârsta de pensioare, magistrații ajungând să iasă la pensie la 65 de ani în 2041.

De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că a primit de la Ministerul Muncii proiectul de lege care modifică pensiile magistraților. CSM a precizat, de asemenea, că va transmite documentul către instanțele și parchetele din țară și va convoca adunările generale pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților, după un calendar stabilit pentru data de 24 și 25 noiembrie. Apoi, plenul CSM se va întruni și va acorda avizul.

Un alt subiect controversat este reforma administrației publice, blocată de mai multe luni din cauza neînțelegerilor dintre partide privind disponibilizările din sistem.

Surse din coaliția de guvernare au declarat pentru antena3.ro că reforma administrației locale și centrale ar putea fi amânată până după 8 decembrie. Motivul acestei decizii ar fi lipsa consensului pentru tăierile din administrația centrală.