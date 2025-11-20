Surse: Scandalul din Coaliție pe tăierile de la bugetari amână reforma administrației până după alegerile locale

1 minut de citit Publicat la 08:00 20 Noi 2025 Modificat la 13:26 20 Noi 2025

În Coaliție lipsește consensul pentru tăierile din administrația centrală. Foto: gov.ro

Surse din coaliția de guvernare au declarat pentru antena3.ro că reforma administrației locale și centrale ar putea fi amânată până după 8 decembrie. Motivul acestei decizii ar fi lipsa consensului pentru tăierile din administrația centrală.

După ce liderii s-au înțeles pe tăierile din administrația locală, unde ar urma să fie dați afară 13.000 de angajați, negocierile s-au blocat la tăierile din administrația centrală. La discuțiile din ultima ședință a Coaliției, liderii nu s-au înțeles pe reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile.

Surse politice susțin că, inițial, pe tăierile din Educație s-a opus doar liderul UDMR, Kelemen Hunor, în timp ce Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a cerut ca militarii să fie și ei exceptați de la tăieri. În ședința coaliției de luni, Ilie Bolojan a cerut ca niciun domeniu să nu fie exceptat.

Ulterior, premierul a anunțat miercuri că Educația va fi exceptată, iar conducerea PSD a votat împotriva „tăierii salariilor în sectorul bugetar”. Mai mult, Sorin Grindeanu a amenințat cu ieșirea de la guvernare, dacă se vor tăia salarii.

În acest moment nu este clar care vor fi domeniile lovite de tăieri, în condițiile în care și ministrul Apărării ar fi blocat tăierile din Armată.

Sindicaliștii din Educație și Sănătate au amenințat cu greva generală, dacă le vor scădea veniturile.

Amânarea pachetului de reformă duce și la amânarea măsurilor pe care liderii coaliției s-au înțeles deja: tăierile din administrația locală și măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile și impozitele.

În administrația locală, potrivit deciziei anterioare din Coaliție, ar trebui reduse aproximativ 10% din posturile ocupate. Măsura nu s-ar aplica pentru personalul din sănătate, învățământ preuniversitar sau creșe.