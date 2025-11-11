Măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile și impozitele: nu vor putea vinde case și mașini, permisul se suspendă automat

Proprietarii nu vor mai putea vinde mașini și case dacă nu au achitat impozitele locale. E valabil și pentru cumpărători. Foto: Târg auto. Sursă: Getty Images

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marți, după ședința liderilor coaliției, că în afară de reducerile de cheltuieli cu 10% în administrație, au fost stabilite și alte modificări importante, scrie G4Media.

Între acestea, obligativitatea plății la bugetul local a taxelor și impozitelor, atât pentru vânzătorul unui imobil sau al unei mașini, cât și pentru cumpărător.

Practic, o persoană nu va putea cumpăra sau vinde un imobil sau un autoturism decât dacă și-a plătit taxele locale.

De asemenea, permisul de conducere suspendat va putea fi redobândit doar dacă persoana și-a plătit amenzile și taxele la bugetul local.

Dacă un șofer nu își plătește amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, permisul său de conducere este suspendat automat.

Ce măsuri cu impact instituțional a mai decis coaliția

În planul măsurilor cu impact instituțional, apare posibilitatea de angajare a unui funcționar public cu jumătate de normă.

"E cazul pentru primării mai mici, care pot angaja cu jumătate de normă un contabil sau un expert în achiziții", a precizat ministrul Cseke Attila.

De asemenea, o autoritate centrală (de exemplu, un minister) va putea să preia activitatea de suport la instituțiile subordonate.

"Ministerul Dezvoltării va putea să furnizeze activitatea juridică, economică, de achiziții sau comunicare la instituțiile din subordine", a exemplificat ministrul.

Câți bugetari vor fi dați afară. Coaliția a ajuns la un acord

Liderii Coaliției de guvernare au ajuns, marți, la un acord în privința reformei administrației locale și centrale.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, varianta la care au căzut de acord liderii PSD, PNL, USR și UDMR prevede o reducere a cheltuielilor cu 1,7 miliarde de lei.

În administrația locală vor fi reduse aproximativ 10% din posturile ocupate.

De asemenea, în administrația centrală vor fi reduceri de 10% la cheltuielile de personal.

"Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%", a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Atilla, la Antena 3 CNN.

Potrivit deciziei din Coaliției, vor fi reduse 30% din posturi totale (în care intră și posturile vacante), dar nu mai mult de 20% din cele efectiv ocupate.

Asta înseamnă concedierea a aproximativ 10% dintre bugetarii din administrația locală.

Sursele Antena 3 CNN arată că, potrivit calculelor, reducerea cheltuielilor de personal cu 10% ar înseamnă concedierea a 13.000 de bugetari, însă numărul ar putea fi mai mic dacă se decide reducerea salariilor pentru încadrarea în plafonul redus de cheltuieli.