Sorin Grindeanu spune că PSD nu e de acord cu tăierile de salarii: „Celor care susțin sper ca Dumnezeu să le dea mintea de pe urmă”

Potrivit informațiilor Antena3.ro, reforma administrației locale și centrale ar putea fi amânată până după 8 decembrie.Foto:Agerpres

Sorin Grindeanu a declarat, joi, că PSD nu este de acord și nu va susține eventuale tăieri de salarii. Președintele PSD susține că amânarea discuțiilor pe această temă din Coaliție nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie, iar și fără acest scrutin, social-democrații tot nu ar susține reducerea salariilor bugetarilor. Sorin Grindeanu a adăugat că „speră” ca cei care sunt în favoarea unei astfel de măsuri de austeritate „să le dea Dumnezeu mintea cea de pe urmă”.

Președintele PSD a făcut aceste declarații într-o conferință susținută cu ocazia inaugurării şi deschiderii Lotului 3 Pietroasele-Buzău din Autostrada Moldovei.

Sorin Grindeanu a subliniat că liderii din conducerea partidului au decis de săptămâna trecută că PSD nu va susține tăierile salariale pentru bugetari.



„Eu pot să vorbesc în numele PSD-ului. Ştiţi că săptămâna trecută noi am avut o şedinţă, un Birou Permanent Naţional, în care am decis în unanimitate că nu vom susţine aceste tăieri şi n-au nicio legătură cu alegerile. Am văzut că a existat această interpretare în aceste zile, cum că amânăm aceste discuţii până după alegerile din 7 decembrie. Vă anunţ că n-are nicio legătură una cu alta. Poate să nu fie alegeri în 7 decembrie, PSD-ul nu este de acord cu aceste reduceri”, a spus Sorin Grindeanu.



Întrebat dacă PSD va ieşi de la guvernare în cazul în care va fi luată o astfel de decizie, liderul social-democrat a lansat un atac voalat la adresa colegilor din Coaliție care susțin măsura de austeritate, fără însă să dea un răspuns concret.



„Eu sper celor care susţin aceste lucruri să le dea Dumnezeu mintea de pe urmă şi să renunţe. Adică am văzut şi nuanţări din partea altor colegi de guvernare. Haideţi să aşteptăm. Poziţia noastră este cât se poate de fermă, fără tăieri de salarii”, a mai afirmat liderul PSD.

După ședința Biroului Permanent Naţional al PSD de la data de 19 noiembrie, Sorin Grindeanu a anunțat că deși partidul nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, este de acord cu eficientizarea activităţii aparatului central.

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că „percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile nu are nicio legătură cu realitatea”. Prim-ministrul a spus că tăierile trebuie făcute acolo unde se impun, de la caz la caz, nu unitar peste tot.

