Se deschide o nouă bucată de autostradă în România. De joi, se circulă pe A7 de la București la Focșani

1 minut de citit Publicat la 13:30 27 Noi 2025 Modificat la 13:47 27 Noi 2025

Autostrada Moldovei. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, joi, deschiderea traficului rutier pe un nou lot din A7, pe ruta Pietroasele - Buzău. Astfel, şoferii vor circula pe Autostrada Moldovei de la București până la Focșani. "De astăzi se circulă pe aproximativ 200 km de autostradă, între București și Focșani, iar până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, până la Adjud", a transmis Pistol.

"Infrastructura rutieră de mare viteză din România a ajuns la 1368 de km! Deschiderea circulației, astăzi, la ora 15.00, pe cei aproape 14 km de autostradă dintre Pietrosele și Municipiul Buzău face acum posibilă conectarea Munteniei cu Moldova printr-o infrastructură rutieră modernă.

Este practic prima legătură pe autostradă între două regiuni istorice ale României. De astăzi se circulă pe aproximativ 200 km de autostradă, între București și Focșani, iar până la finalul acestui an este foarte posibil să se mai deschidă circulația pe încă 49 de km, până la Adjud.

Contractul pentru construcția lotului 3 (Pietroasele -Buźău) al A7, are o valoare de 1,093 miliarde lei (fara TVA), și a fost finanțat în mare parte prin Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)", a postat Cristian Pistol pe Facebook.

Banii pentru tronsoanele din A7 de la Focşani până la Paşcani au fost deblocați

Tronsoanele din A7 de la Focşani până la Paşcani vor fi finalizate până în vara anului viitor, a anunțat marți ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, la Conferinţa ”Obiectiv EuROpa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil”.

Acesta a precizat că au fost deblocate fondurile din PNRR pentru finalizarea autostrăzii A7. Prin programul SAFE se va realiza legătura de la Paşcani la Siret, dar şi o parte din A8, respectiv Ungheni-Iaşi-Paşcani, a mai spus ministrul Finanțelor.

”Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei. Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR. Aceasta garantează finalizarea tronsoanelor Focşani-Bacău şi Bacău-Focşani până în august 2026”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta a spus că până în anul 2030, A7 va fi finalizată până la Paşcani, dar şi cele două legături pe A7 şi A8 vor fi asigurate.