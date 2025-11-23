Scenariul PSD dacă negocierile pe tăieri bugetare eșuează. Lia Olguța Vasilescu: “Poate să vină premier tot de la PNL”

Primarul Craiovei a mai precizat că PSD nu a spus că se opune disponibilizărilor din administrație. FOTO: Hepta

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a declarat duminică, la Antena 3 CNN, că PSD va intra în opoziție dacă Ilie Bolojan va insista cu tăierile de cheltuieli salariale sau disponibilizările din administrația centrală, fapt care ar putea bloca și mai mult funcționarea coaliției de guvernare.

Întrebată ce va face dacă nu va exista un consens în coaliție privind pachetul de măsuri, Olguța Vasilescu a răspuns:

“Opoziție! Din cauza asta am rămas până acum la guvernare, pentru că ne-am gândit că trebuie să fim responsabili, nu putem să lăsăm România, cum a fost SUA cu săptămâni în care nu s-au putut plăti salarii nicăieri pentru că nu trecuse bugetul. Dacă nu există o soluție de compromis în care să putem să ne înțelegem...Cum a fost la acest pachet al administrației locale, pentru că dacă-i lăsam să taie 45% de la început acum nu mai era nimeni în primării, puneam lacătul pe primării”.

Olguța Vasilescu a mai spus că PSD este de acord în acest caz ca liberalii să își numească un alt membru PNL pentru funcția de premier și social-democrații vor reintra la guvernare:

“Cu siguranță, da! Pe noi nu ne interesează, noi n-avem o problemă personală nici cu domnul Bolojan. Noi avem o problemă cu inflexibilitatea de fiecare dată, și atunci când demonstrăm că greșește. Poate să vină un premier tot din partea PNL pentru că deocamdată e un protocol pe care îl respectăm, mereu ne-am respectat semnătura pe protocoale”.

Lia Olguța Vasilescu a mai precizat că PSD a propus pentru pachetul 3 măsuri de relaxare fiscală pentru firmele din contrucții, multe dintre ele având contracte cu primăriile, și a precizat că în multe cazuri nu s-au făcut decontările pentru proiecte:

“Deocamdată, ei nu au putut să tracă acest pachet trei fără PSD. Noi am pus niște condiții – una dintre ele a fost și relaxarea mediului de business care suferă. Nu numai pentru taxări, dar gândiți-vă că majoritatea firmelor de construcții din România lucrează cu statul, lucrează cu primăriile, cu ministerele, că nu s-au decontat de luni de zile, inclusiv ce trebuia să vină prin fonduri europene. Vă dau exemplul Craiovei, unde avem facturi neplătite de luni de zile. A trebuit să plătesc din bugetul Primăriei suma de 25 de milioane de lei care în mod normal trebuia decontată prin MIPE, din fonduri europene.

Pentru că s-a întârziat, eu nu puteam să las firmele să plece acasă și să rămân cu blocurile sau cu școlile decopertate și am pus banii din bugetul local. Alții n-au avut, însă, posibilitatea să facă precum Craiova. Și eu am luat din altă parte, acum fac împrumut pentru incălzirea Craiovei pentru că acești bani ar fi trebuit să meargă acolo. Sunt localități care nu-și permit să facă lucrul acesta și atunci vă dați seama că firmele respective sunt pasibile să intre în insolvență, faliment șamd”.

Olguța Vasilescu: "Disponibilizările din administrație trebuie făcute cu cap"

Primarul Craiovei a mai precizat că PSD nu a spus că se opune disponibilizărilor din administrație, dar acestea “trebuie făcute cu cap”:

“Din cauza asta trebuie făcute negocierile și trebuie să fie toate cifrele pe masă. Noi nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor din administrație, de exemplu. Dar am spus să o facem cu cap. De trei ani de zile Asociația Municipiilor din România cere o lege care înseamnă evaluarea scrisă a funcționarilor. În momentul în care încerci să disponibilizezi un funcționar acum Instanța ți-l dă înapoi în secunda doi. Pe lege așa cum arată pachetul adminsitrației publice locale se va întâmpla același lucru. Asta am încercat să explicăm. Lăsați-ne să o facem pe legea noastră, să ne asigurăm că ne pleacă incompetenții din sistem, pentru că noi nu apărăm pe nimeni. Suntem de acord să se facă aceste evaluări la nivelul unor direcții din ministere, al ANFP, ca să ne asigurăm că pleacă incompetenții.

Indiferent ce spunem noi se interpreteazăla televizor și apare total altceva. Că PSD blochează reformele. Nu Noi vrem să le facem cu cap. Peste un an toți acești funcționari vor câștiga în instanță, va trebui statul să plătească de două ori”.

Amintim că Sorin Grindeanu a ameninţat, la lansarea candidaturii lui Daniel Băluţă pentru Primăria Bucureşti, că PSD va ieşi de la guvernare dacă vor scădea salariile bugetarilor.

"Ătât timp cât PSD este la guvernare, salariile cresc, nu scad! Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare!", a fost mesajul ameninţător al lui Sorin Grindeanu, președintele PSD.

“În urmă cu două zile s-au închis discuțiile pe adminsitarția locală, reduceri de 30% cu prag la 20% cu posibilitatea în 2026 să alegi partea de reducere și nu de disponibilizări.

La partea de administrație centrală discuțiile trebuie să rămână deschise pe partea de apărare, ordine publică. Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise”, a precizat Sorin Grindeanu.