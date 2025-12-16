Kelemen Hunor, întâlnire cu Sorin Grindeanu după scandalul votului la moțiunea anti-Buzoianu. "Nu se rupe Coaliția, stați liniștiți"

Kelemen Hunor dă asigurări că nu se rupe coaliția de guvernare. Foto: Antena 3 CNN

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că nu se va rupe coaliția de guvernare, după ce PSD a votat moțiunea AUR împotriva Dianei Buzoianu, ministru al Mediului din partea USR.

Kelemen Hunor a discutat în cursul dimineții, la Parlament, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Tensiunile dintre PSD și USR și efectele lor asupra funcționării Guvernului vor fi discutate miercuri, când are loc o ședință a liderilor coaliției la Palatul Victoria, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Liderul UDMR a confirmat că, deși protocolul între partidele de la guvernare interzice votarea moțiunilor împotriva miniștrilor sau împotriva Cabinetului, nu există, pe de altă parte, sancțiuni pentru încălcarea acestei prevederi.

Kelemen Hunor: Nu există sancțiuni pentru cine votează moțiunile opoziției

"Dacă citim strict protocolul de coaliție, acolo scrie că membrii coaliției nu vor semna și nu vor vota moțiuni simple și de cenzură. Deci, din punctul meu de vedere și din perspectiva coeziunii coaliției, ce s-a întâmplat ieri în Senat a fost o greșeală, dar mai mult nu pot să vă spun", a afirmat Kelemen Hunor.

El a subliniat că, în urma adoptării unei moțiuni simple la adresa unui ministru, nu există obligația ca acel ministru să fie retras de partidul său sau să fie demis de premier.

Kelemen Hunor a invocat un precedent din 2024, când o moțiune inițiată de AUR împotriva Simonei Bucura-Oprescu, ministru al Muncii la momentul respectiv, a fost adoptată cu ajutorul voturilor de la USR. Însă USR nu făcea parte, pe atunci, din coaliția de guvernare formată de PSD, PNL și UDMR.

"Mecanismul este de a dialoga, de a discuta permanent (în Coaliție) fiindcă în protocolul coaliției nu există sancțiuni (pentru formațiunile membre care votează moțiunile opoziției, n.r.) Nu se rupe coaliția, stați liniștiți", a dat asigurări liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Sper să ajungem la o înțelegere pentru bugetul pe 2026 până la sfârșitul anului

El a admis, totuși, că, în ultima perioadă coaliția a fost nefuncțională și a estimat că, odată cu ultima confruntare politică internă majoră, legată de alegerile locale parțiale, tensiunile se vor aplana.

"Trebuie să depășim această fază și eu sper că după ce s-a închis și (subiectul alegerilor pentru) primarul general al Capitalei, s-au închis și celelalte chestiuni care erau în discuție, iar la sfârșitul anului trebuie o decizie ca să putem pregăti bugetul pentru anul viitor.

Sper că vom ajunge la o înțelegere (pe micșorarea aparatului bugetar), pentru că altfel mergem cu cifrele de anul din 2025, iar bugetul nu poți să îl faci decât bazându-te pe legislația existentă", a conchis Kelemen Hunor.