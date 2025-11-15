Cândva era secretul pasionaților de călătorii. Acum, toată lumea l-a aflat, iar vacanțele în Europa nu mai arată la fel

Portofino introduce reguli stricte pentru turiști. FOTO: Getty Images

Ceea ce odinioară era sezonul secret al Europei a devenit noua perioadă de vârf: turiștii se mută masiv din vară spre toamnă, în căutarea unor vacanțe mai suportabile, cu mai puțină aglomerație și temperaturi mai blânde. Iar asta a crescut enorm prețurile, scrie CNN.

Mult timp, vara europeană a fost considerată sezonul de aur pentru călătorii, iar un city break estival la Paris era pentru mulți „o idee foarte bună”. Nu și pentru Jason Stevens, CEO al companiei de turism de lux Wayfairer, care a vizitat capitala Franței în august.

„Era aglomerat, era caniculă, la prânz căutam umbră, cumpăram apă non-stop. Atracțiile erau suprarezervate. N-am găsit bilete la Turnul Eiffel - era complet rezervat pentru două săptămâni,” povestește el. Iar biletele cumpărate pentru Luvru s-au dovedit a fi false, vândute printr-un site fraudulent.

Stevens nu era în vacanță, ci dorea să vadă cum s-a schimbat sezonul de vârf. Concluzia lui confirmă ceea ce îi spun tot mai des clienții: vara în Europa nu mai e o plăcere, ci o provocare.

De ce se mută turiștii spre toamnă

Călătorii cu bugete mari, în special americani, amână tot mai des călătoriile către septembrie–octombrie. Aceștia vor temperaturi mai suportabile, mai puțină aglomerație și experiențe mai relaxate. Stevens spune clar: nu se va întoarce la Paris în august „în niciun caz”.

Schimbarea se vede în întreaga industrie. Potrivit platformei HotelPlanner, călătoriile din SUA spre Europa în sezonul de toamnă au crescut cu 25% într-un singur an. Lanțul hotelier Leading Hotels of the World raportează venituri mai mari cu 20% față de toamna trecută, iar agențiile de turism din Marea Britanie notează o creștere de 28% a rezervărilor pentru septembrie–octombrie. Un raport Skyscanner estimează că aproape o treime dintre turiștii globali intenționează să viziteze destinații populare doar în extrasezon.

Un factor major îl reprezintă și schimbările climatice. Europa este cel mai rapid continent care se încălzește, iar vara 2025 a adus cel mai grav sezon de incendii și mai multe episoade de caniculă extremă. În Grecia și Italia, ghizi turistici au murit în timpul tururilor, din cauza temperaturilor sufocante, ceea ce a dus la solicitări de modificare a programului vizitelor.

Vara lentă și toamna-record

Tot mai multe destinații raportează scăderi ale turismului estival și creșteri fără precedent în toamnă:

Florența: rezervările în septembrie–octombrie au urcat cu 110%; în Siena, creșterea este de 60%.

Roma: tocmai a avut „cea mai aglomerată toamnă din istorie”, spun hotelierii.

Croația: iulie–august au înregistrat un minim istoric; 2025 devine anul record pentru turismul de extrasezon.

Grecia: numărul vizitatorilor britanici în noiembrie 2024 aproape s-a dublat față de 2023; zborurile de iarnă au crescut cu 12%.

Dar prețurile cresc

Cererea mai mare în extrasezon înseamnă și tarife mai mari. Prețurile medii la hotel în Europa au crescut cu 25% față de anul trecut, ajungând la aproximativ 250 de dolari pe noapte. În unele orașe, camerele rămase se vând cu 300–700 de dolari, chiar și la hoteluri de 3 stele.

Totuși, cei care rezervă din timp pot plăti chiar cu 50% mai puțin pentru sejururile din septembrie, comparativ cu prețurile din iulie–august. Și biletele de avion din SUA spre Spania s-au înjumătățit față de vârful verii.

Urmează „primăvara secretă”?

Industria turismului încearcă să extindă sezonul de vârf pentru a reduce supraaglomerarea și a stabiliza locurile de muncă. Deja există semne că și mai–iunie devin luni tot mai căutate, rezervările fiind în creștere cu 11%.

Se conturează și o nouă tendință: „coolcations” - vacanțe în destinații cu temperaturi mai blânde. Tot mai mulți turiști schimbă Mediterana pe destinații montane sau nordice în mijlocul verii.