Ministrul Energiei, despre prețurile la motorină și benzină: „A fost o mare psihoză că vor crește, chiar au scăzut”

Ivan spune că nu va permite ca românii „să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate”. Foto: Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă, după „marea psihoză” provocată de situația cu Lukoil. „Chiar au scăzut prețurile”, spune el.

„Acum o lună de zile era o mare psihoză, toţi spuneau: vai de mine cresc preţurile la 10 lei motorina şi benzina, pentru că avem situaţia cu Lukoil în contextul internaţional. Astăzi, dacă ne uităm la marile scenarii că va fi 9 - 10 lei motorina şi benzina, este 7,27 lei benzina, motorina 7,47 lei, chiar au scăzut preţurile. Am chemat toţi operatorii şi le-am transmis direct ca o să avem nevoie ca ei să păstreze preţul la o cotă normală. Am transmis un mesaj foarte clar către Consiliul Concurenţei şi ANPC, prin care le-am cerut să caute dacă există practici neconcurenţiale pe piaţă şi în această formă m-am asigurat că nu au crescut preţurile la motorină şi la benzină”, a transmis, miercuri, ministrul Energiei, într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că autorităţile trebuie să se asigure că nimeni, „indiferent cum îi cheamă şi cine sunt”, nu se joacă cu preţurile pe piaţă.

„Rolul pe care îl avem ca şi oameni care îi reprezintă pe cei mulţi este să ne facem treaba, să ne asigurăm că oamenii sunt respectaţi şi că nimeni, indiferent cum îi cheamă şi cine sunt, nu se joacă cu preţurile pe piaţă şi nu pun o presiune mai mare pe buzunarul fiecărui român. Aşa că, şi de acum înainte, oamenii au o bază în mine că îi reprezint şi sunt vocea lor în Guvernul României”, a adăugat Ivan, potrivit Agerpres.

De altfel, ministrul a şi scris pe reţeaua socială că nu va permite ca românii „să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate, mai ales în prag de sărbători”.