Cum a apărut Putin la biserică, la slujba de Crăciun pe rit vechi, care a durat toată noaptea. El a numit războiul „o misiune sfântă”

Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun pe rit vechi. FOTO: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun pe rit vechi. Într-un mesaj adresat soldaților prezenți și familiilor lor, el a numit războiul „o misiune sfântă”.

Potrivit agenției ruse de presă de stat TASS, Putin a participat toată noaptea la slujbă, care a avut loc la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul, lângă Moscova.

Putin a purtat la biserică un costum închis la culoare, dar fără cravată. Toți militarii erau în uniformă de gală. Aceștia erau însoțiți de soții și copii, iar după slujbă, președintele rus s-a adresat personalului militar și familiilor acestora.

FOTO: Profimedia Images

Președintele rus și-a numit soldații „războinici” care acționează „ca și cum ar fi fost la porunca Domnului” într-un discurs care a combinat bombasticismul militar cu apeluri la unitate și caritate, scrie The Independent.

„Războinicii Rusiei au îndeplinit întotdeauna, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, această misiune de a apăra Patria și poporul său, salvând Patria și poporul său”, a declarat Putin la biserică după slujbă. „În Rusia, oamenii și-au privit întotdeauna războinicii ca pe cei care, ca și cum ar fi fost porunca Domnului, îndeplinesc această misiune sfântă”, a mai spus Putin.

În timpul slujbei religioase, un ornament de Crăciun a căzut din brad. Putin l-a ridicat, s-a apropiat de brad și l-a agățat „cu grijă” la loc, a scris TASS.

Apariția sa a avut loc în contextul în care războiul lansat de Rusia prin invazia la scară largă a Ucrainei se apropia de sfârșitul celui de-al patrulea an, Kremlinul considerând conflictul o misiune națională și bazându-se puternic pe simbolismul patriotic și religios.

De regulă, Putin sărbătoreşte Crăciunul în afara Moscovei, iar de Paşte merge de obicei la Catedrala Hristos Mântuitorul. Cu toate acestea, anul trecut a participat la o slujbă ortodoxă de Crăciun în timpul nopţii la Biserica Sfântul Gheorghe Învingătorul de pe Dealul Poklonnaya din Moscova.