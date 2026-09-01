Barilul de petrol s-a scumpit cu peste un dolar de la o zi la alta, după ce SUA au bombardat din nou Iranul

Barilul de petrol s-a scumpit din nou. sursa foto: Getty

Preţul barilului de petrol a ajuns marţi la 94,11 dolari, ceea ce înseamnă o scumpire de 1,08 dolari faţă de luni seară, când costa 93,03 dolari, notează Fortune. Cotaţia este cu 25 de dolari mai mare decât în urmă cu un an. Armata americană a anunțat, marți, că atacă ținte din Iran, după intensificarea luptelor pentru controlul Strâmtorii Ormuz, iar noile bombardamente influenţează preţul petrolului.

Nimeni nu poate spune cu certitudine în ce direcție vor evolua prețurile petrolului. Piața este influențată de numeroși factori, însă, în esență, totul se rezumă la cerere și ofertă. Atunci când se intensifică riscuri precum o posibilă recesiune sau un conflict armat, prețurile petrolului își pot schimba rapid direcția.

Atunci când alimentezi cu combustibil, plătești mai mult decât simplul cost al țițeiului, susţine sursa amintită. Achiziția acoperă fiecare etapă a procesului, inclusiv rafinarea, distribuția angro, taxele și adaosul comercial practicat de stația de alimentare locală.

Cu toate acestea, prețul țițeiului exercită cea mai mare influență asupra sumei pe care o plătești, reprezentând adesea mai mult de jumătate din costul per galon. Când prețul petrolului crește brusc, prețul combustibilului tinde să urmeze aceeași tendință ascendentă. În schimb, atunci când prețul petrolului scade, prețul la pompă coboară adesea mult mai lent – ​​un fenomen cunoscut uneori sub denumirea de „rachete și pene”.

SUA au început noi bombardamente împotriva Iranului

Luptele s-au intensificat din nou în această săptămână. Statele Unite și Iranul se confruntă pentru controlul rutei maritime strategice. Duminică, Iranul a lansat rachete asupra unor baze americane după ce SUA au lovit lansatoare iraniene despre care au spus că se pregăteau să lanseze în strâmtoare rachete încărcate cu mine marine.

"Dacă statul eșuat Iran va riposta la acest atac pe deplin justificat, va fi lovit din nou, mult mai dur și la un nivel mult mai ridicat. Dar nici acela nu va fi cel mai mare atac dintre toate. Acela este deja pregătit și așteaptă, iar când se va încheia, din Republica Islamică Iran va mai rămâne foarte puțin!", a scris Donald Trump pe Truth Social.