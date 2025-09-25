BERD a revizuit în scădere, aproape la jumate, estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an

Conform BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creştere de 0,9% în acest an. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creştere a economiei româneşti pentru 2025, faţă de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului „Regional Economic Prospects”, publicat joi de instituţia financiară internaţională.

Conform celor mai recente prognoze ale BERD, PIB-ul României ar urma să înregistreze o creştere de 0,9% în acest an, cu 0,7 puncte procentuale mai puţin decât estimarea de 1,6% avansată anterior.

În 2026, creşterea economiei româneşti ar urma să se situeze la 1,6%, după ce în mai BERD previziona un avans de 2,4%.

Expansiunea PIB-ul României a încetinit în 2024, la 0,8%. Industria, serviciile şi sectorul construcţiilor au frânat semnificativ, în timp ce agricultura a fost afectată sever de secetă. În primul semestru din 2025, creşterea medie anuală a fost de 1,4%, pe fondul încetinirii creşterii salariilor, a deteriorării balanţei externe şi a declinului din industrie.

Pe de altă parte, investiţiile s-au redresat după scăderea semnificativă înregistrată în trimestrul patru din 2024, iar agricultura ar urma să se redreseze substanţial anul acesta. Încrederea mediului de afaceri a fost influenţată negativ de instabilitatea politică din primul semestru din 2025 şi măsurile de austeritate fiscală, a căror valoare este estimată la 5,5% din PIB în următorii doi ani, se arată în raport.

Deficitul fiscal în primul semestru din 2025 (3,6% din PIB) indică spre un deficit anual aproape de 8% din PIB, în scădere de la 9,3% din PIB în 2024. Liberalizarea pieţei energiei în iulie şi majorarea TVA şi a accizelor din august 2025 ar urma să contribuie cu patru puncte procentuale la inflaţia anuală, care ar urma să ajungă la 8,8% la finalul anului, semnificativ mai ridicată decât media UE, conform BNR.

Creşterea economiei este estimată la 0,9% în 2025, urmând să ajungă la 1,6% în 2026, în urma accelerării absorbţiei fondurilor europene. Riscurile negative sunt legate de exporturile mai slabe şi reducerea investiţiilor publice, previzionează BERD.